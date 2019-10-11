Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Назрела необходимость укрепления Содружества как самодостаточного и эффективного объединения»

11 октября 2019 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Предотвратить гонку вооружений в космосе и принять Декларацию о стратегическом сотрудничестве в экономике. Туркменистан принимает саммит СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Назрела необходимость укрепления Содружества как самодостаточного и эффективного объединения»-1

В эти минуты главы государств встречаются в узком составе. Президенты обмениваются мнениями о взаимодействии между странами Содружества, определяются с датой проведения очередной встречи Совета глав государств и председательством в СНГ на будущий год.

Александр Лукашенко: «Назрела необходимость укрепления Содружества как самодостаточного и эффективного объединения»-4

Среди дополнительных вопросов – совместное заявление о предотвращении гонки вооружений в космосе. В повестке широкого формата – Декларация об экономическом сотрудничестве, Конвенция о передаче исполнения наказаний не связанных с лишением свободы, борьба с терроризмом.

Какие вопросы обсудят на саммите СНГ в Ашхабаде с участием Александра Лукашенко?

Не до конца согласован вопрос о совместном противодействии коррупции. У каждой стороны свои мнения.

Александр Лукашенко: «Назрела необходимость укрепления Содружества как самодостаточного и эффективного объединения»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
События в мире показывают, что назрела объективная необходимость укрепления нашего Содружества как самодостаточного и эффективного объединения. А экономика была и остается фундаментом нашего взаимодействия. И очень важно, что этот документ еще раз подтвердил стремление к консолидации экономических потенциалов стран Содружества, к углублению производственно-кооперационных и торговых связей.

Мы поддерживаем активизацию сотрудничества по ключевым направлениям. В области транспорта, энергетики, промышленной кооперации, взаимных инвестициях и торговле.

Александр Лукашенко: «Назрела необходимость укрепления Содружества как самодостаточного и эффективного объединения»-10

Мощный резерв видится в расширении внутреннего рынка наших стран, повышении его емкости. Прежде всего за счет дальнейшей либерализации торговли как товарами, так и услугами. Дополнительные возможности может дать возврат к полномасштабной промышленной кооперации, созданию новых совместных конкурентоспособных производств.

Фактически вышли на завершающую стадию подготовки Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Считаю, что ее нужно дополнить конкретными прорывными проектами, которые могут стать общими перспективными точками экономического роста.

Александр Лукашенко: «Назрела необходимость укрепления Содружества как самодостаточного и эффективного объединения»-13


 

В рамках саммита ожидаются и двусторонние встречи. Александр Лукашенко провел переговоры с лидером Туркменистана. У Минска и Ашхабада взвешенные и позитивные отношения.

Товарооборот между нашими странами начинает постепенно расти – лучшие показатели были достигнуты шесть лет назад благодаря экспорту белорусских строительных услуг. Сейчас в Туркменистан мы продаем технику, лекарства и продовольствие.  

# СНГ # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Ашхабаде 11 октября состоится заседание глав государств СНГ
11 октября 2019 07:03

В Ашхабаде 11 октября состоится заседание глав государств СНГ

Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Зеленского за тёплый приём в Житомире
10 октября 2019 20:01

Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Зеленского за тёплый приём в Житомире

Борьба с терроризмом и информационная безопасность: в Ашхабаде состоялось заседание Совета глав МИД СНГ
10 октября 2019 17:15

Борьба с терроризмом и информационная безопасность: в Ашхабаде состоялось заседание Совета глав МИД СНГ