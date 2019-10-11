Александр Лукашенко: «Назрела необходимость укрепления Содружества как самодостаточного и эффективного объединения»

Новости Беларуси. Предотвратить гонку вооружений в космосе и принять Декларацию о стратегическом сотрудничестве в экономике. Туркменистан принимает саммит СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты главы государств встречаются в узком составе. Президенты обмениваются мнениями о взаимодействии между странами Содружества, определяются с датой проведения очередной встречи Совета глав государств и председательством в СНГ на будущий год.

Среди дополнительных вопросов – совместное заявление о предотвращении гонки вооружений в космосе. В повестке широкого формата – Декларация об экономическом сотрудничестве, Конвенция о передаче исполнения наказаний не связанных с лишением свободы, борьба с терроризмом. Какие вопросы обсудят на саммите СНГ в Ашхабаде с участием Александра Лукашенко? Не до конца согласован вопрос о совместном противодействии коррупции. У каждой стороны свои мнения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

События в мире показывают, что назрела объективная необходимость укрепления нашего Содружества как самодостаточного и эффективного объединения. А экономика была и остается фундаментом нашего взаимодействия. И очень важно, что этот документ еще раз подтвердил стремление к консолидации экономических потенциалов стран Содружества, к углублению производственно-кооперационных и торговых связей. Мы поддерживаем активизацию сотрудничества по ключевым направлениям. В области транспорта, энергетики, промышленной кооперации, взаимных инвестициях и торговле.

Мощный резерв видится в расширении внутреннего рынка наших стран, повышении его емкости. Прежде всего за счет дальнейшей либерализации торговли как товарами, так и услугами. Дополнительные возможности может дать возврат к полномасштабной промышленной кооперации, созданию новых совместных конкурентоспособных производств. Фактически вышли на завершающую стадию подготовки Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Считаю, что ее нужно дополнить конкретными прорывными проектами, которые могут стать общими перспективными точками экономического роста.



