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В Ашхабаде 11 октября состоится заседание глав государств СНГ

11 октября 2019 07:03
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Новости Беларуси. В Ашхабаде 11 октября состоится заседание глав государств СНГ, участие в котором примет и Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ашхабаде 11 октября состоится заседание глав государств СНГ-1

Накануне Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. В повестке дня – обращение лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в преддверии 75-летия Великой Победы. Среди общих усилий – борьба с терроризмом и экстремизмом, взаимодействие в правоохранительной и военной областях, а в рамках стратегического сотрудничества – экономическая интеграция. 

В Ашхабаде 11 октября состоится заседание глав государств СНГ-4

К слову, предметный разговор на эту тему начался еще вчера. Накануне саммита глав государств состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ, на котором рассматривали восьмой по счету проект Программы сотрудничества до 2022 года. Ожидается, что ее принятие будет способствовать дальнейшему эффективному сотрудничеству в борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма.  

Борьба с терроризмом и информационная безопасность: в Ашхабаде состоялось заседание Совета глав МИД СНГ  

# Беларусь-Туркменистан # Александр Лукашенко # Фотофакт

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