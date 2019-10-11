Новости Беларуси. В Ашхабаде 11 октября состоится заседание глав государств СНГ, участие в котором примет и Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. В повестке дня – обращение лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в преддверии 75-летия Великой Победы. Среди общих усилий – борьба с терроризмом и экстремизмом, взаимодействие в правоохранительной и военной областях, а в рамках стратегического сотрудничества – экономическая интеграция.