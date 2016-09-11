Александр Лукашенко: нашим депутатам надо добавить немножко политической составляющей

Новости Беларуси. Депутаты должны настраиваться на трудную и тяжелую законотворческую работу. Об этом заявил 11 сентября Александр Лукашенко, общаясь с журналистами.

Этим утром Президент принял участие в выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания. На избирательный участок, который располагается в Белорусском государственном университете физической культуры, глава государства пришел вместе с младшим сыном Николаем.

Здесь главу государства ожидали многочисленные журналисты. И после того, как Президент опустил свой бюллетень в урну, Александр Лукашенко ответил на вопросы представителей СМИ. Один из них, конечно же, коснулся главной темы этого дня – парламентских выборов. Глава государства поделился своим мнением о том, каким должен быть народный избранник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Стремление во власть – это нормальные амбиции нормальных людей. Это нормально. И дай бог, чтобы у вас, молодых людей, особенно молодых, было это банальное стремление попасть во власть. Но чтобы оно не осталось банальным, надо понимать, что, попав в эту власть в качестве, допустим, депутата, тебе все равно придется выполнять банальные обязательства, банальные вещи, и очень тяжелые вещи. Заниматься законотворчеством и выполнять обещанное. Настраиваться на трудную и тяжелую законотворческую работу. Согласно Конституции, что я имел в виду, парламент – это высший законодательный орган. Никто параллельно этим не занимается.

Нашим депутатам надо добавить немножко политической составляющей. В том числе в какой-то степени дипломатической. Чтобы депутаты были более активны политически как внутри страны, так и на международной арене. От народа мы слышим: «Президента всегда вперед, ты давай решай, как будто других нет». Вот часто так говорят. Я это услышал. Поэтому кто как не депутат должен подставить свое плечо, а где-то, может, и вперед Президента забежать, потому что народная дипломатия сродни дипломатии депутата.

Этой составляющей у наших депутатов как раз и не хватает. И то, что у нас пять человек на одно место, сейчас четыре, может, чуть больше – это очень хорошая конкуренция. Вы знаете, если так будет всегда, то для Беларуси достаточно.