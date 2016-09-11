Президент: не думаю, что найдется белорус, который будет критиковать власти за многовекторную политику

Новости Беларуси. Этим утром Президент принял участие в выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания. На избирательный участок, который располагается в Белорусском государственном университете физической культуры, глава государства пришел вместе с младшим сыном Николаем.

Здесь главу государства ожидали многочисленные журналисты. И после того, как Президент опустил свой бюллетень в урну, Александр Лукашенко ответил на вопросы представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За час прозвучало 15 вопросов. Президент был открыт и даже шутил. Одной из тем разговора стала внешняя политика государства.

Журналисты интересовались отношениями Минска с официальным Брюсселем.

Президент подчеркнул, что Беларусь развивает диалог с Западом не в ущерб отношениям с Востоком.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас, у славян (у белорусов, украинцев, россиян), в крови жить прежде всего с соседями в дружбе, в согласии. Не преподносить им излишних «сюрпризов», не напрягать их. Я из этого исхожу. Второе – официоз. У нас многовекторная внешняя политика. Я не думаю, что найдется белорус, который будет критиковать власти за эту многовекторность. Потому что мы находимся в центре Европы. На Востоке живут наши абсолютные братья. Это люди, с которыми мы всегда будем вместе. Знаете, мы можем сталкиваться, сходиться, расходиться и прочее, но мы будем всегда вместе, потому что это древо славянских народов происходит от одного корня. Это не потому, что идеологически зашоренный. Это мое четкое убежденное мнение. Что касается Запада, это высокотехнологичный Запад, с которым мы торгуем уже сегодня на 2% больше, чем с Российской Федерацией. Считайте, баланс. А экономика, торговля – это наша жизнь, у нас открытая экономика, мы примерно 75% производимого продаем. А для того, чтобы конкурировать, нужны современные технологии, инвестиции. Где они? Не только на Востоке, они и на Западе. А технологии только на Западе. Поэтому у нас огромный интерес. Мы у них многому учимся. Слава богу, они тоже у нас кое-что черпают и уже учатся у нас. Мы находимся между этими монстрами – Евросоюзом и Россией (а еще дальше Китайская Народная Республика, очень дружественной нам страной) – нам придется играть эту роль. Так предначертано сверху.