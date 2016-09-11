Парламентские выборы: проголосовали Андрей Кобяков, Наталья Кочанова, Михаил Мясникович и Олег Руммо

Новости Беларуси. Среди голосующих сегодня, конечно же, немало и официальных лиц. Свой выбор чуть более часа назад сделал премьер-министр нашей страны. На избирательный участок Андрей Кобяков пришел вместе с супругой. Пообщался с членами комиссии, а также смог оценить организацию праздника, торговлю.

На 511-ом столичном участке сегодня много высоких гостей. В среде журналистов его уже назвали вип-участком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мне несложно было определиться, потому что я заранее посмотрела ту предвыборную программу, которая была у кандидата в депутаты. Поэтому я четко знала, за кого сегодня отдам свой голос. Но сложно, я думаю, для каждого человека, потому что в этот раз достаточно большая конкуренция среди кандидатов в депутаты.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Я исходил из того, насколько кандидат, за которого я отдаю голос, может быть действительно эффективен в этом законотворческом процессе, потому что это основная функция.

Олег Руммо, руководитель Республиканского центра трансплантации органов и тканей:

Это должен быть очень ответственный человек, известный, человек, который своим трудом показал, что он способен, во-первых, заработать сам, обеспечить свою семьи и, естественно, представлять жителей того региона.