Лидия Ермошина: на 12 часов в выборах приняло участие около 42% избирателей без учета заграничных избирательных участков

Новости Беларуси. Съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ в эти минуты работает в Центризбиркоме.

Илона Волынец, СТВ:

Избирательные участки работают без малого 6 часов. Вся информация поступает в Центризбирком. Какова явка к этому моменту, спросим у председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной. Лидия Михайловна, поделитесь последними цифрами.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Наши цифры пока только на 12 часов без учета заграничных избирательных участков. В выборах приняло участие около 42% избирателей. Однако, мы не знаем, какова картина в избирательных округах. Может быть, где-то выборы уже состоялись и более 50% граждан приняло участие в выборах. Наиболее высокий процент явки – это Витебская область. Там еще 2% и выборы состоятся в целом, более 50%. Но это не значит, что явка по всем округам является одинаковой.

Илона Волынец:

У себя в почтовом ящике я обнаружила вот такое приглашение прийти на выборы, но не увидела здесь своей фамилии. Почему не именная?

Лидия Ермошина:

Мы давно отказались от именных открыток в силу того, что зачастую в одной семье живут люди с несколькими фамилиями. Поэтому нужно отправлять либо несколько, что создает количество спама, либо отправлять обезличенные. Кстати, некоторые избиратели привыкли в советское время именно к именным открыткам, им это не очень нравится. Сразу могу сказать, что мы становимся все более технологичными и поэтому, конечно, мы чаще будем применять технологии, связанные с обезличенным обращением.

Илона Волынец:

Сейчас по всей стране работает социальное такси, организовано голосование на дому. Такие услуги пользуются популярностью у населения? Может, есть какие-то нарекания, предложения, вопросы?

Лидия Ермошина:

Большая часть граждан, которые не могут сами выйти из дома, вызывают членов комиссии с ящиком для голосования на дом. Но есть активные граждане, которые, несмотря на свой неудовлетворительный физический статус, все равно хотят посетить избирательные участки. К сожалению, у нас есть 2 жалобы уже за сегодняшний день по поводу отсутствия пандусов на ступенях участков для голосования. Хотя количество таких мест с пандусами увеличивается, это еще не стопроцентный охват. Хотя сразу же могу сказать, что накануне этой избирательной кампании проводилась работа по оформлению участков соответствующей безбарьерной средой.