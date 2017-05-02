2 мая начинается визит делегации Международного секретариата ПА ОБСЕ в Беларусь

Новости Беларуси. Делегация Международного секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ 2 мая начинает четырехдневный визит в Беларусь. Чиновники из Евросоюза познакомятся с тем, как Минск готовится к 26-й летней сессии ассамблеи. Она пройдет в нашей столице в июле.

Это значимое политическое событие. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран на разных континентах. Нынешний форум позволит Беларуси еще раз заявить о себе на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Многие знают уровень развития наших технологий, медицины. Бывшие республики СССР интересует наше сельское хозяйство, внутренние особенности ведения бизнеса, чтобы прийти на наш рынок.

Летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске будет посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе. Всего за время ее проведения Минск посетит порядка 700 гостей. Они уже бронируют места в восьми лучших отелях столицы.