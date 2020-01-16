Прямой эфир

От транзита нефти до хоккея. Какие вопросы обсудят с премьер-министром Латвии в Минске

16 января 2020 06:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. От транзита нефти до хоккея. 16 января в Минск приезжает латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит уже назвали очень важным событием в белорусско-латвийском диалоге.

Накануне посол Латвии в Минске заявил, что его страна готова участвовать в проектах по реверсным поставкам нефти в Беларусь. Также во время визита планируется обсудить и ряд других экономически важных вопросов. Очевидно, пойдет речь и о предстоящем визите главы нашего государства в Латвию. Его рассматривают не только как знак добрососедства и хороших отношений между двумя странами, но и как значимый индикатор развития и углубления отношений по линии Беларусь – ЕС.

От транзита нефти до хоккея. Какие вопросы обсудят с премьер-министром Латвии в Минске-1

Отдельным пунктом в программе визита премьер-министра Латвии – подготовка к проведению чемпионата мира по хоккею. Наши страны примут это спортивное состязание в 2021 году.

Напомним, накануне подписан Указ Президента, согласно которому во время чемпионата по хоккею туристы смогут приехать в Беларусь без визы. Им достаточно показать на границе паспорт.

От транзита нефти до хоккея. Какие вопросы обсудят с премьер-министром Латвии в Минске-4

# Беларусь-Латвия # Кришьянис Кариньш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы могли бы предложить и России, и Евразийскому союзу своё видение». Какой опыт Беларуси может быть востребован? Мнение Савиных
15 января 2020 12:23

«Мы могли бы предложить и России, и Евразийскому союзу своё видение». Какой опыт Беларуси может быть востребован? Мнение Савиных

Депутатам 7-го созыва вручили нагрудные знаки и удостоверения
15 января 2020 12:04

Депутатам 7-го созыва вручили нагрудные знаки и удостоверения

Президент Беларуси: перемены будут абсолютно спокойными, не революционными
14 января 2020 09:07

Президент Беларуси: перемены будут абсолютно спокойными, не революционными