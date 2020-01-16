Сергей Румас заявил о необходимости использовать транзитный потенциал Беларуси и Латвии

Новости Беларуси. От транзита нефти до хоккея. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш с визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 16 января, сотрудничество Минска и Риги обсуждают на высшем уровне.

Переговоры уже завершились в правительстве. Так, Сергей Румас заявил о необходимости использовать транзитный потенциал двух стран. Белорусский премьер также предложил обсудить ряд других направлений сотрудничества, чтобы было выгодно обеим сторонам. В последнее время немного снизился товарооборот, но есть динамика, например, в IT-сфере, развивается туризм.

От транзита нефти до хоккея. Какие вопросы обсудят с премьер-министром Латвии в Минске

Сегодня латвийского премьера ждут в индустриальном парке «Великий камень», заметный интерес к которому проявляет зарубежный бизнес.