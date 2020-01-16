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Сергей Румас заявил о необходимости использовать транзитный потенциал Беларуси и Латвии

16 января 2020 07:50
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Новости Беларуси. От транзита нефти до хоккея. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш с визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 16 января, сотрудничество Минска и Риги обсуждают на высшем уровне.

Переговоры уже завершились в правительстве. Так, Сергей Румас заявил о необходимости использовать транзитный потенциал двух стран. Белорусский премьер также предложил обсудить ряд других направлений сотрудничества, чтобы было выгодно обеим сторонам. В последнее время немного снизился товарооборот, но есть динамика, например, в IT-сфере, развивается туризм.

От транзита нефти до хоккея. Какие вопросы обсудят с премьер-министром Латвии в Минске

Сегодня латвийского премьера ждут в индустриальном парке «Великий камень», заметный интерес к которому проявляет зарубежный бизнес.

Сергей Румас заявил о необходимости использовать транзитный потенциал Беларуси и Латвии-1

А накануне посол Латвии в Минске заявил, что его страна готова участвовать в проектах по реверсным поставкам нефти в Беларусь. Отдельный пункт в программе визита латвийского премьер-министра – подготовка к проведению чемпионата мира по хоккею. Минск и Рига примут спортивное первенство уже в 2021 году. Напомним, накануне подписан Указ Президента, согласно которому во время чемпионата по хоккею туристы смогут приехать в Беларусь без визы. Им достаточно показать на границе паспорт.

# Беларусь-Латвия # Сергей Румас # Кришьянис Кариньш # Фотофакт

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