«Мы могли бы предложить и России, и Евразийскому союзу своё видение». Какой опыт Беларуси может быть востребован? Мнение Савиных

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: С Евросоюзом у нас отношения теплеют. Отношения между Беларусью и Россией сейчас переживают момент истины – мы подписываем дорожные карты, мы говорим о какой-то углублённой интеграции. Вместе с тем определённые олигархические верхи или определённые башни в Кремле рассматривают наши взаимоотношения через призму бухгалтерии. Если уж совсем откровенно и честно, готова ли Российская Федерация в нашей стране – суверенной и независимой – видеть равноправного партнёра, а не младшего брата, сателлита или ещё что-нибудь?

Игорь Марзалюк:

Нет, просто как Вам видится тренд вот этот?

Андрей Савиных:

Во-первых, я хочу подчеркнуть один момент: в мире нет ничего незыблемого. В процессе интеграции и в процессе формирования панрегиона меняются все, включая Россию. Когда дело касается переговоров, затрагивающих долгосрочные государственные тенденции (ну, возьмём такие сферы, как оборона, внешняя политика), вы слышали когда-нибудь, чтобы у нас возникали проблемы? Никогда. Почему? Потому что с каждой стороны эти переговоры ведут кто? Государственники – люди, заинтересованные в долгосрочном развитии региона и наших стран, в целом. Они очень легко находят правильные решения и работают сообща.

Когда мы опускаемся на корпоративный уровень – мне не нравится терминология «башни», «отдельные башни Кремля», скорее, этот процесс отражает внутренние проблемы самой России, которая старается их решить. Проблемы олигархического построения национальной экономики или же проблемы, когда экономика ориентирована на общество, в целом, и на какие-то принципы, позволяющие ей быть, действительно, национальной, а не частью какого-то глобального проекта, обслуживающего интересы финансового интернационала. Вот это очень важный момент. Я убеждён, что эти процессы в России ускоряются.

И я думаю, что как раз-таки Беларусь здесь могла бы сыграть очень важную роль, имея вот эту идеологию, имея философию построения государственности, которая предполагает социальное государство, сбалансированность, ориентацию на собственное население. Мы могли бы предложить, в том числе, и России, и Евразийскому союзу своё видение, свой взгляд на большую Евразию и на принципы формирования этого союза. То, что там должен быть обеспечен должный уровень равенства и сбалансированности, не вызывает сомнений. Иначе мы просто-напросто устойчивый, долгосрочный союз построить не сможем. То есть я предлагаю и, собственно, прошу вас смотреть на это, как на процесс развития, процесс, в котором окончательные точки ещё не поставлены. И здесь, может быть, скажу банальную вещь. Но давайте, всё-таки, вспоминать этапы формирования Европейского союза. Уголь и сталь, 50-ые годы, огромное количество конфликтов, огромное количество жёстких разборок, и потом за 50-70 лет они выходят на какой-то политический союз, и то, только после распада Советского Союза, по сути дела. То есть не надо спешить. Исторические процессы занимают больше времени, чем наши, так скажу просторечно, человеческие «хотелки».

Темами обсуждения во время съёмок программы «В обстановке мира» стали:

– Победа в ВОВ: отношение к ней в Беларуси и за рубежом

– Отношения Беларуси с РФ и ЕС

– Сотрудничество в рамках ОДКБ и ЕАЭС

– Ситуация в Иране, Сирии и Франции

– Негативное влияние на молодёжь из-за рубежа

– Прогнозы событий и ожидания от 2020 года

В дискуссии участвовали: Андрей Савиных, Александр Павловский, Вячеслав Данилович, Александр Микша, Дмитрий Воронюк.

Смотрите 15 января в 20.30 на СТВ.