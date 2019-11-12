Александр Лукашенко: «Нам интересен австрийский опыт во многих сферах»
Новости Беларуси. Близость подходов и проекты на миллиард. Александр Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией. 12 ноября белорусский лидер провел переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча Александра Лукашенко и Александра Ван дер Беллена в Вене. Какие вопросы на повестке дня у глав государств
Встреча прошла в Вене в узком и расширенном форматах. Как отметил по итогам глава белорусского государства, Австрия – важнейший и надежный партнер для нашей страны. Сегодняшние переговоры продемонстрировали, что подходы двух государств по основным проблемам достаточно близки. Белорусская сторона высоко ценит усилия Вены, направленные на наведение мостов между основными геополитическими центрами, снижение напряженности в Европе и мире, развитие отношений Беларуси с Евросоюзом. Стороны договорились продолжать совместную работу в рамках международных организаций.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы придаем большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества и в полной мере удовлетворены позитивной динамикой белорусско-австрийских отношений. Сегодняшние переговоры вновь продемонстрировали, что подходы наших стран по основным проблемам достаточно близки. Нам интересен австрийский опыт во многих сферах, который вполне может быть применим в Беларуси.
Мы высоко ценим усилия Вены, направленные на наведение мостов между основными геополитическими центрами, снижение напряженности в Европе и мире. Минск ставит такие же цели в своей внешнеполитической деятельности. Констатируем, что сообща способны внести весомый вклад в восстановление стабильности и укрепление международной безопасности. Беларусь будет признательна австрийскому руководству за поддержку наших инициатив в этом направлении.
Предметно обсудили с Федеральным президентом тематику охраны окружающей среды, противодействия негативным изменениям климата. Беларусь поддерживает инициативу по повышению климатических амбиций, которая выдвинута президентом Австрии, о необходимости конкретных действий для предотвращения глобального климатического кризиса.
К слову, Минск последовательно в одностороннем порядке поднимает для себя планку по сокращению выбросов парниковых газов. Мы высоко ценим поддержку Австрии наших усилий по развитию отношений с Евросоюзом, который является для Беларуси вторым по значимости торговым партнером.
«Очень хорошие компетенции». Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G
Параллельно с визитом Александра Лукашенко в Вене проводят белорусско-австрийский бизнес-форум, на котором планируют подписать соглашения на 250 млн евро. Участие в форуме принимают свыше 200 компаний с австрийской стороны и около 40 – с белорусской. Среди стратегических направлений для сотрудничества – IT, логистика, деревооброботка и «зеленая экономика». Отметим также, что ряд крупных и хорошо известных австрийских компаний уже внесли весомый вклад в модернизацию целых отраслей нашей экономики.