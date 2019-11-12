Александр Лукашенко: «Нам интересен австрийский опыт во многих сферах»

Новости Беларуси. Близость подходов и проекты на миллиард. Александр Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией. 12 ноября белорусский лидер провел переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча прошла в Вене в узком и расширенном форматах. Как отметил по итогам глава белорусского государства, Австрия – важнейший и надежный партнер для нашей страны. Сегодняшние переговоры продемонстрировали, что подходы двух государств по основным проблемам достаточно близки. Белорусская сторона высоко ценит усилия Вены, направленные на наведение мостов между основными геополитическими центрами, снижение напряженности в Европе и мире, развитие отношений Беларуси с Евросоюзом. Стороны договорились продолжать совместную работу в рамках международных организаций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы придаем большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества и в полной мере удовлетворены позитивной динамикой белорусско-австрийских отношений. Сегодняшние переговоры вновь продемонстрировали, что подходы наших стран по основным проблемам достаточно близки. Нам интересен австрийский опыт во многих сферах, который вполне может быть применим в Беларуси.

Мы высоко ценим усилия Вены, направленные на наведение мостов между основными геополитическими центрами, снижение напряженности в Европе и мире. Минск ставит такие же цели в своей внешнеполитической деятельности. Констатируем, что сообща способны внести весомый вклад в восстановление стабильности и укрепление международной безопасности. Беларусь будет признательна австрийскому руководству за поддержку наших инициатив в этом направлении.