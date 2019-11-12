Лидия Ермошина об итогах выборов в Совет Республики: «Из тех, кто избран, 25 % составляют женщины»

Новости Беларуси. Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в Совет Республики. Напомним, 7 ноября депутаты местных Советов базового уровня определились с именами восьми сенаторов от каждой области и Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Таким образом, от регионов и столицы в верхнюю палату парламента избрано 56 представителей. Еще восемь человек имеет право назначить Президент.
Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
Из тех, кто избран, 25 % составляют женщины (14 человек), один человек, один член Совета Республики, в настоящее время является депутатом Палаты представителей этого созыва – это Валерий Гайдукевич. Есть люди, которые избираются повторно, но их немного.
Поэтому Совет Республики, конечно, еще не в полном составе. Еще восемь членов Совета Республики может назначить глава государства. Тем не менее, его основная часть уже сформирована.
Дата созыва первой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва будет озвучена 22 ноября. В этот день Центризбирком подведет итоги выборов депутатов Палаты представителей и одновременно примет решение по ее первой сессии.
Напомним, голосование за кандидатов в депутаты нижней палаты парламента пройдет 17 ноября.
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