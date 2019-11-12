Лидия Ермошина об итогах выборов в Совет Республики: «Из тех, кто избран, 25 % составляют женщины»

Новости Беларуси. Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в Совет Республики. Напомним, 7 ноября депутаты местных Советов базового уровня определились с именами восьми сенаторов от каждой области и Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, от регионов и столицы в верхнюю палату парламента избрано 56 представителей. Еще восемь человек имеет право назначить Президент.

Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:

Из тех, кто избран, 25 % составляют женщины (14 человек), один человек, один член Совета Республики, в настоящее время является депутатом Палаты представителей этого созыва – это Валерий Гайдукевич. Есть люди, которые избираются повторно, но их немного.

Поэтому Совет Республики, конечно, еще не в полном составе. Еще восемь членов Совета Республики может назначить глава государства. Тем не менее, его основная часть уже сформирована.