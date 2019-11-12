Прямой эфир

Лидия Ермошина об итогах выборов в Совет Республики: «Из тех, кто избран, 25 % составляют женщины»

12 ноября 2019 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в Совет Республики. Напомним, 7 ноября депутаты местных Советов базового уровня определились с именами восьми сенаторов от каждой области и Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Должны идти только знаковые люди». Как в регионах Беларуси проходили выборы в Совет Республики

Лидия Ермошина об итогах выборов в Совет Республики: «Из тех, кто избран, 25 % составляют женщины»-1

Таким образом, от регионов и столицы в верхнюю палату парламента избрано 56 представителей. Еще восемь человек имеет право назначить Президент.

Лидия Ермошина об итогах выборов в Совет Республики: «Из тех, кто избран, 25 % составляют женщины»-4

Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
Из тех, кто избран, 25 % составляют женщины (14 человек), один человек, один член Совета Республики, в настоящее время является депутатом Палаты представителей этого созыва – это Валерий Гайдукевич. Есть люди, которые избираются повторно, но их немного.

Поэтому Совет Республики, конечно, еще не в полном составе. Еще восемь членов Совета Республики может назначить глава государства. Тем не менее, его основная часть уже сформирована.

Лидия Ермошина об итогах выборов в Совет Республики: «Из тех, кто избран, 25 % составляют женщины»-7

Дата созыва первой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва будет озвучена 22 ноября. В этот день Центризбирком подведет итоги выборов депутатов Палаты представителей и одновременно примет решение по ее первой сессии.

Напомним, голосование за кандидатов в депутаты нижней палаты парламента пройдет 17 ноября.

В какое время можно отдать свой голос и где работают участки: что нужно знать о досрочном голосовании на выборах депутатов

Лидия Ермошина об итогах выборов в Совет Республики: «Из тех, кто избран, 25 % составляют женщины»-10

# Выборы-2019 # Лидия Ермошина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В какое время можно отдать свой голос и где работают участки: что нужно знать о досрочном голосовании на выборах депутатов
12 ноября 2019 10:18

В какое время можно отдать свой голос и где работают участки: что нужно знать о досрочном голосовании на выборах депутатов

Время сделать свой выбор. Что происходит на избирательных участках в первый день досрочного голосования
12 ноября 2019 08:17

Время сделать свой выбор. Что происходит на избирательных участках в первый день досрочного голосования

Парламентские выборы в Беларуси: досрочное голосование пройдёт с 12 по 16 ноября
12 ноября 2019 06:30

Парламентские выборы в Беларуси: досрочное голосование пройдёт с 12 по 16 ноября