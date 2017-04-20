Александр Лукашенко на встрече с Валерием Шанцевым: «Мы с вами можем строить атомные станции по всему миру»

Новости Беларуси. Товарооборот в миллиард долларов. На такой уровень намерены выйти Беларусь и Нижегородская область России. Это было озвучено на встрече Александра Лукашенко с губернатором российского региона. Президент дал оценку некоторым публикациям в СМИ, которые по-своему трактуют существующие договоренности между Беларусью и Россией. С подробностями из Дворца Независимости программа Новости «24 часа» на СТВ. Анастасия Иванникова, СТВ:

Третий город в европейской части России и четвертый по населению в стране. Здесь живет примерно 3,5 миллиона человек. Минск и Нижний Новгород разделяет больше 1000 километров, но это – географический показатель. В сотрудничестве – на расстоянии вытянутой руки. Сегодня взаимный товарооборот составляет больше полумиллиарда долларов. А ведь потенциал в разы больше – как минимум 800 миллионов долларов. И это только один регион России. Кстати, последняя цифра – это уровень 2012 года. Достигнуть ее – главная задача. И в этом официальный Минск и Нижний Новгород еще раз могли убедиться 20 апреля. С визитом в Беларуси губернатор этого российского региона. Нижний Новгород – важный экономический центр России, причем еще с XIV века. Тогда реки были основными транспортными артериями страны, и город, расположенный одновременно на Волге и на Оке, не мог не привлекать к себе купцов. Сегодня этот центр России по-прежнему остается транспортным коридором. Здесь развивают судостроение, а еще делают ставку на автомобилестроение и производство вооружений. Именно эти сферы могут стать основными и в белорусско-российском сотрудничестве.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нами создана солидная база для производственной кооперации. На территории вашей области налажена сборка белорусских лифтов, открыт торговый дом «Белшина», работают дилеры таких крупнейших предприятий машиностроения как «Гомсельмаш», «Минский тракторный завод», МАЗ, «Амкодор». В свою очередь, мы активно закупаем у вас металлопродукцию, грузовые автомобили, товары химической промышленности. Полагаю, что тот опыт, который накопили и приобретают наши организации в сотрудничестве с нижегородской компанией «Атомстройэкспорт» при строительстве Белорусской АЭС, может быть востребован при осуществлении других энергетических проектов.

Для нас очень важно, что вы в этот процесс активно включили белорусов и там работают очень многие наши компании. До сих пор никто не получил замечания по своему профессионализму. Это значит, что мы с вами можем строить атомные станции по всему миру, и мы будем там востребованы. Потому что – что греха таить – во многих странах сегодня дефицит рабочей силы. Наше преимущество в том, что мы сохранили профтехобразование. Полностью сохранили, оснастили, базу увеличили и усилили. И рабочие специальности, профессии и бригадиры, которые из рабочих вырастают, у нас сегодня очень подготовленные люди. К нам уже обращаются другие государства. Мы готовы оказать помощь, как и прежде, в модернизации животноводческих комплексов, поставке сельхозагрегатов, машин. Готовы выполнять работы под ключ, если в этом будет необходимость.

Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области Российской Федерации:

Республика Беларусь является ключевым партнером по внешнеэкономической деятельности Нижегородской области. Мы сотрудничаем со 143 странами. По объему товарооборота Республика Беларусь занимает первое место.

Никто больше не имеет с нами таких тесных торгово-экономических связей. За Нижегородский регион Валерий Шанцев отвечает с 2005 года. Тогда Законодательным собранием он был наделен полномочиями губернатора. Уже в сентябре 2014 принял участие в прямых выборах и с результатом почти 87% одержал победу на досрочном голосовании. Одним словом, практически бессменный руководитель, который как никто знает и сильные, и слабые стороны области. Валерий Шанцев:

Практически все отрасли сотрудничают. Где-то финишное производство есть на белорусской стороне, где-то наоборот на нашей стороне, идет обмен компонентами. Все это дает нам возможность расти в целом. И мы отмечаем, что при условии падения товарооборота между Беларусью и Россией наш товарооборот между Беларусью и Нижегородской областью вырос в прошлом году на 7%.

В то же время стороны уверены: сотрудничество Беларуси с российскими регионами – основа отношений между странами в целом. Об их улучшении речь шла во время недавних переговоров лидеров двух стран в Санкт-Петербурге. Сегодня же Александр Лукашенко прокомментировал и материалы некоторых российских СМИ по поводу отношений двух стран.

Александр Лукашенко:

Хочу вам сказать: мы ни перед кем никогда не стояли на коленях. Просто отдельным писакам и говорящим в телеэкранах хочу сказать, что в изделиях Беларуси (тракторах, автомобилях, всей машиностроительной или химической отрасли) от 30% до 90% комплектующих, сырья и материалов из России. Когда мы определялись, вы это помните, было у вас на памяти, проводили референдум о союзе Беларуси и России, мы исходили из того, что нам не надо ломать установившиеся хозяйственные связи. И мы их не сломали. Мы начали свою экономику укреплять и модернизировать. Таким образом, за нами осталось финишное производство, как в Советском Союзе было, так и сейчас. Сегодня на предприятиях России, которые производят комплектующие, материалы и прочее, работает более 10 миллионов человек. Помогая финишному производству, поддерживая, чтобы оно не рухнуло, мы помогаем минимум 10 миллионам (а то и 15 миллионам) – тем людям, которые и работают в России. И, потом, надо понимать: если посол России нас кредитует по каким-то направлениям, так мы ему платим, знаете, под 6%. 4,5-6% годовых под эти кредиты, притом исправно всегда обслуживали их. Американцы вам платят полпроцента. Все страны всегда получают определенные кредиты международных организаций или от каких-то спонсоров государств. Я должен сказать, что Россия у нас по этим вопросам не занимает первое место. На первом месте Китайская Народная Республика. Она предоставила нам порядка 15 миллиардов долларов кредитную линию. Это игра не в одни ворота, это действительно компромисс, который был достигнут. Нет, надо ложку дегтя бросить в бочку меда. Вот этим вот отдельные занимаются, в том числе, как мне сегодня доложили, и ваш бывший любимый канал ТВЦ. Вы не обращайте внимания, я это для вас говорю, что там кто-то вам будет говорить, что мы куда-то повернулись, развернулись, на Запад или еще куда-то. Слушайте, мы прекрасно понимаем свое место. Мы на Западе никому не нужны. А то, что мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну и безопасность, суверенитет, ее независимость, стабильность, чтобы людям нормально жилось, и россиянам, и нижегородцам, которые сюда приезжают (надеюсь, жалобы ни одной не было), – так на это надо работать. Родина математика Николая Лобачевского, изобретателя Ивана Кулибина, писателя Максима Горького. А еще имя своему персонажу – знаменитому Чебурашке – Успенский «подслушал» именно в Нижнем Новгороде. Давнее сотрудничество у этого региона и с Беларусью.

Евгений Лебедев, председатель законодательного собрания Нижегородской области Российской Федерации:

Тот пример, который сегодня демонстрируют Беларусь и Нижегородская область, может послужить хорошим поводом для того, чтобы расширялись связи Республики Беларусь с субъектами. И очень много полезного и нужного мы можем друг и друга почерпнуть.

В 2018 году Нижний Новгород будет принимать Чемпионат мира по футболу. Здесь Беларуси есть, чем поделиться – как-никак принимали хоккейное первенство. Сейчас идет строительство нового стадиона на 45 тысяч мест.

А еще можем поставлять пассажирскую, сельскохозяйственную технику, участвовать в реализации программ по строительству жилья. Кстати, особенно ценят и любят в Нижегородском регионе белорусскую молочку. Пометка «made in Belarus» здесь – знак качества.