Александр Лукашенко на вручении госнаград: Дети и старики — это наш вечный приоритет

Новости Беларуси. Президент Беларуси сегодня, 8 октября, вручил государственные награды представителям различных отраслей народного хозяйства.

Высокую оценку получили те, кто своим трудом и талантом, инициативой и мастерством делают жизнь лучше, обеспечивая благополучие родной страны. В почетном списке — 39 белорусов. Это врачи, педагоги, ученые и представители культуры и спорта.

Государственных наград удостоены люди, проявившие истинный героизм, которые рисковали собой ради спасения человеческих жизней. Орденами «За службу Родине» и «За личное мужество» награждены военные. Среди них Владимир Павленко. Он отвел самолет от населенного пункта и тем самым предотвратил трагедию.

Орден Франциска Скорины — у представителей сферы искусства.

В первых рядах и многодетные мамы. У каждой из них — большая семья. Они отмечены орденом Матери. Впрочем, о каждом, кто присутствует в зале, можно много и долго рассказывать. Президент подчеркнул, что в любой сфере можно достичь значительных успехов, если подходить к делу творчески, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

За личное мужество мы редко вручаем ордена. Слава богу, что редко, потому что это исключительный случай в жизни любого человека, особенно военного. Вы — настоящий пример военнослужащего человека, настоящий пример служения нашему Отечеству. Человек, знаете, который не просто рискует жизнью, а сознательно на некоторое время прощается с жизнью, потому что не знает, чем закончится подобный эпизод, это действительно герои. Особая благодарность за детишек. Нам так не хватает сегодня их. И я об этом очень часто говорю. Дети и старики — это наш вечный приоритет. Если бы не внешние условия, мы давно были бы процветающим государством. Извините за нескромность, у нас есть, чему поучиться. Я это говорю везде на переговорах с ведущими лидерами государств, когда они мне начинают намеками, еще что-то говорить о нашем государственном устройстве. Я говорю: «Дай Бог, чтобы у вас было столько демократии». Потому что демократия — это прежде всего народ, это государство, которое делает все в интересах народа. Там, где можно рожать, где можно спокойно ходить с детишками, где можно чувствовать себя защищенным, где можно достучаться до власти. Я не хочу сказать, что мы все сделали в этом направлении, но достучаться до самых высоких уровней власти в нашей стране можно. Ну а если еще, прежде всего, смотреть "что я сделал" (а потом - "власть"), то обязательно будешь жить нормально.