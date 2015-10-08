Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко проголосовал досрочно 8 октября

Новости Беларуси. 8 октября — третий день досрочного голосования на выборах Президента Республики Беларусь. В два предыдущих почти 11% внесённых в списки избирателей уже использовали право сделать выбор досрочно. Участки открыты вплоть до основного дня голосования с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. Это наиболее удобное время, которое могут использовать белорусы, занятые 11-го октября на работе либо личными делами. Как показывает практика, охотно голосуют досрочно студенты, которые на выходных уезжают гостить к родителям, и спортсмены, принимающие участие в зарубежных сборах и соревнованиях.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Такая специфика данной работы в том числе, потому что спортивные мероприятия, как правило, проходят в выходные дни, поэтому эти выходные тоже не исключение. Мы делаем свой выбор за свободную Беларусь, за прекрасных детей, за их будущее, за ту социальную политику нашего государства, социальную направленность.

В Беларуси и за ее пределами образовано более 6 тысяч участков для голосования. За ходом волеизъявления, чтобы оно проходило открыто и прозрачно, следят как национальные, так и международные наблюдатели. Самые представительные миссии — от Содружества Независимых Государств и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. По последним данным, в республике аккредитовано более 900 международных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.