Лидия Ермошина проголосовала досрочно

Новости Беларуси. Иностранные наблюдатели за выборами Президента Беларуси начнут массово прибывать 8 октября. Это анонсировала председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Завтра уже приезжает достаточно много моих коллег из стран СНГ – армянская, узбекская, таджикская делегации. Приезжают на машине литовцы, в пятницу – латыши, вечером прилетит господин Владимир Чуров (прим. – глава Центризбиркома России). Очень много утренних рейсов – Молдова, Украина.

В пятницу после обеда у меня брифинг для краткосрочных наблюдателей от ОБСЕ, которые пребывают в отель Ренессанс. В субботу встреча с наблюдателями от миссии СНГ.

К слову, глава ЦИК сегодня, 7 октября, сама проголосовала досрочно. Ведь в основной день голосования работы, разумеется, прибавится. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ подведет итоги второго дня досрочного голосования.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Вот смотрите: бюллетень защищен от членов избирательной комиссии. (Лидия Михайловна, за кого проголосовали?) Догадайтесь с трех раз. И в ответе подсказка!

Находясь в прекрасном расположении духа, глава Центризбиркома Лидия Ермошина проголосовала 7 октября досрочно. И ответила абсолютно на все вопросы, взявших ее в кольцо журналистов. Кто-то успел даже договориться об интервью.

Почему не 11 октября, а 7-го? Потому что удобно. В главный день слишком много работы. Но голосовать досрочно или нет — личный выбор каждого.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Это абсолютное право избирателей – пришли, проголосовали. Мы не опрашиваем их и не изучаем потребность в этом. В конце концов, это право каждого избирателя – проголосовать либо досрочно, либо в день выборов.

Главное – создать ощущение праздника, считают на избирательном участке №48 Центрального района города Минска. По спискам, 24 человека здесь будут голосовать впервые, есть пять участников войны. Вот для них подготовили маленькие бонусы.

Николай Сергиенко, председатель участковой комиссии участка для голосования № 48 Центрального района Минска:

Для того чтобы кого-то заинтересовать, мы ничего не придумывали. И не надо ничего придумывать! И это неправильно. Это именно в целях того, чтобы те особые категории наших избирателей запомнили эти мгновения голосования на долгие годы.

Легенды белорусского спорта предпочитают голосовать досрочно, потому что у них времени совсем мало. Надежда Скардино готовится к соревнованиям. Выпала свободная минутка — проголосовала.

Надежда Скардино, бронзовый призер Олимпийских игр:

Я голосую за благополучно будущее своей страны.

Не будет ждать 11 октября и директор хоккейной школы «Динамо» Дмитрий Басков.

Дмитрий Басков, директор ДЮСШ по хоккею «Динамо»:

Во-первых, потому что у меня не было сомнений, за кого я буду голосовать. Во-вторых, я, как любой добропорядочный гражданин, хотел побыстрее сделать свой выбор.

Участник боев под Сталинградом и битвы на Курской дуге Григорий Обелевский делает выбор досрочно, потому что 11 октября будет в военных частях. Можно сказать, на боевом посту. Активно участвует в патриотическом воспитании молодёжи.

Григорий Обелевский, ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Гродно:

Бывает так, что человек занят: на дежурстве находится, где-то на вахте, вышел в плавание в море или другую выполняет сложную ответственную задачу, или в это время непосредственно занят на работе. И у нас такой уважительный случай, поэтому мы решили досрочно проголосовать.

На 79-м участке небольшая очередь. Досрочно голосуют курсанты Военной академии. Для солдата свободное время лишним не бывает.

Курсант Военной академии:

11 октября заступаю в наряд помощником дежурного на КПП, поэтому хочу проголосовать сегодня, исполнить свой конституционный долг.

А вот Денис работает менеджером, но он тоже решил воспользоваться возможностью отдать свой голос досрочно.

Денис, избиратель:

Я посменно работаю, поэтому решил проголосовать сегодня.

Отдать свой голос досрочно за того или иного кандидата до 11 октября можно будет по субботу включительно.