Александр Лукашенко – лидерам стран ЕАЭС: Если мы не объединим усилия, то завтра будем восстанавливать нарушенные экономические связи

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает страны Евразийского экономического союза к сплоченности в условиях пандемии. Об этом он заявил 14 апреля на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась в режиме видеоконференции, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы все серьезно отнеслись к проблеме, которая складывается в результате объявленной ВОЗ пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения, формы реагирования. Но вместе мы можем сделать больше.

В качестве предмета разговора Президент предложил тему обеспечения стабильности и спокойствия в обществе, недопущения размывания основ ЕАЭС из-за стремления в первую очередь обезопасить только себя.

«Если мы не объединим усилия, то завтра будем восстанавливать нарушенные экономические связи, и на это уйдет много времени, денег и труда», – уверен белорусский лидер.

По его словам, то, что сейчас происходит в мире, подтверждает высказанные опасения: вирус разрушает жизни и семьи, вносит сумятицу в работу рынков, приводит к остановке целых отраслей, серьезно влияет на положение дел в нефтяной сфере.

Александр Лукашенко:

Односторонние действия государств поставили под угрозу торговые отношения, кооперационные цепочки, трудовую миграцию. Отсутствие координации усилий усугубляет эти негативные факторы. Поэтому эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха. В сегодняшней ситуации только благодаря сплоченности и решимости мы сможем справиться с пандемией и ее последствиями.

Александр Лукашенко отметил, что Евразийская экономическая комиссия инициировала ряд мер, которые можно отнести к первоочередным, однако они не охватывают всего комплекса необходимых действий, чтобы максимально использовать имеющийся потенциал ЕАЭС.

«При этом у каждого из нас уже применяются доказавшие свою эффективность практики по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей и поддержке национальных экономик», – сказал Президент.