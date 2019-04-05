Прямой эфир

Брест готовится стать культурной столицей СНГ

05 апреля 2019 09:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тысячелетие под знаком культуры. Брест готовится стать культурной столицей СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брест готовится стать культурной столицей СНГ-1

Мэру областного центра 5 апреля вечером вручат сертификат, подтверждающий этот почетный статус. В городе над Бугом по этому случаю ждут немало почетных гостей. Среди них и известный космонавт – уроженец Беларуси Олег Новицкий.

Брест готовится стать культурной столицей СНГ-4

Передачу символа культурной столицы сопроводит большой концерт. На сцене выступят сотни зарубежных артистов. Кроме этого, деятели культуры, искусства и спорта стран Содружества сядут за круглый стол.

Брест готовится стать культурной столицей СНГ-7

# СНГ # СНГ

Другие новости рубрики

Все новости
Вадим Гигин: «Беларусь – это государство с сильной властью»
05 апреля 2019 07:47

Вадим Гигин: «Беларусь – это государство с сильной властью»

Новое здание Верховного суда открылось в Минске. Фотофакт
05 апреля 2019 07:31

Новое здание Верховного суда открылось в Минске. Фотофакт

Виктор Медведчук: Большинство украинцев с восхищением смотрят, как господин Лукашенко наводит порядок
04 апреля 2019 17:52

Виктор Медведчук: Большинство украинцев с восхищением смотрят, как господин Лукашенко наводит порядок