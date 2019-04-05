Новости Беларуси. Тысячелетие под знаком культуры. Брест готовится стать культурной столицей СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэру областного центра 5 апреля вечером вручат сертификат, подтверждающий этот почетный статус. В городе над Бугом по этому случаю ждут немало почетных гостей. Среди них и известный космонавт – уроженец Беларуси Олег Новицкий.