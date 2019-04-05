Новости Беларуси. Тысячелетие под знаком культуры. Брест готовится стать культурной столицей СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тысячелетие под знаком культуры. Брест готовится стать культурной столицей СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мэру областного центра 5 апреля вечером вручат сертификат, подтверждающий этот почетный статус. В городе над Бугом по этому случаю ждут немало почетных гостей. Среди них и известный космонавт – уроженец Беларуси Олег Новицкий.
Передачу символа культурной столицы сопроводит большой концерт. На сцене выступят сотни зарубежных артистов. Кроме этого, деятели культуры, искусства и спорта стран Содружества сядут за круглый стол.