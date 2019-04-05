Вадим Гигин: «Беларусь – это государство с сильной властью»

Об этом шла речь за круглым столом, посвященным 25-летию принятия Конституции и института Президентства в нашей стране. Становление белорусской государственности происходило в непростых условиях: сложное социально-экономическое положение, жесткая борьба политических сил, нестабильная геополитическая обстановка. Эффективность выбранной в 1994-ом году политической системы за эти годы не раз была доказана на практике.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета:

Самое главное достижение то, что мы избежали тех столкновений, которые произошли во многих постсоветских и даже соседних с нами странах. И это само за себя говорит, что институт сильной президентской власти у нас есть. Не нужно бояться об этом говорить: да, Беларусь – это государство с сильной властью, с сильным государством, с сильным Президентом. Но история подтверждает, что в переходные периоды востребована именно такая форма.