Вадим Гигин: «Беларусь – это государство с сильной властью»
Новости Беларуси. Сильный институт президентства – наиболее оптимальная форма государственного управления для Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом шла речь за круглым столом, посвященным 25-летию принятия Конституции и института Президентства в нашей стране. Становление белорусской государственности происходило в непростых условиях: сложное социально-экономическое положение, жесткая борьба политических сил, нестабильная геополитическая обстановка. Эффективность выбранной в 1994-ом году политической системы за эти годы не раз была доказана на практике.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета:
Самое главное достижение то, что мы избежали тех столкновений, которые произошли во многих постсоветских и даже соседних с нами странах. И это само за себя говорит, что институт сильной президентской власти у нас есть. Не нужно бояться об этом говорить: да, Беларусь – это государство с сильной властью, с сильным государством, с сильным Президентом. Но история подтверждает, что в переходные периоды востребована именно такая форма.
Институт президентской власти позволил декларативный суверенитет превратить в реальный. Благодаря чему сегодня Беларусь – суверенная страна.