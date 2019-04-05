Прямой эфир

Вадим Гигин: «Беларусь – это государство с сильной властью»

05 апреля 2019 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сильный институт президентства – наиболее оптимальная форма государственного управления для Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом шла речь за круглым столом, посвященным 25-летию принятия Конституции и института Президентства в нашей стране. Становление белорусской государственности происходило в непростых условиях: сложное социально-экономическое положение, жесткая борьба политических сил, нестабильная геополитическая обстановка. Эффективность выбранной в 1994-ом году политической системы за эти годы не раз была доказана на практике.   

Вадим Гигин: «Беларусь – это государство с сильной властью»-1

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета:
Самое главное достижение то, что мы избежали тех столкновений, которые произошли во многих постсоветских и даже соседних с нами странах. И это само за себя говорит, что институт сильной президентской власти у нас есть. Не нужно бояться об этом говорить: да, Беларусь  это государство с сильной властью, с сильным государством, с сильным Президентом. Но история подтверждает, что в переходные периоды востребована именно такая форма.   

Вадим Гигин: «Беларусь – это государство с сильной властью»-4

Институт президентской власти позволил декларативный суверенитет превратить в реальный. Благодаря чему сегодня Беларусь – суверенная страна.  

# Конституция # Вадим Гигин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новое здание Верховного суда открылось в Минске. Фотофакт
05 апреля 2019 07:31

Новое здание Верховного суда открылось в Минске. Фотофакт

Виктор Медведчук: Большинство украинцев с восхищением смотрят, как господин Лукашенко наводит порядок
04 апреля 2019 17:52

Виктор Медведчук: Большинство украинцев с восхищением смотрят, как господин Лукашенко наводит порядок

Александр Лукашенко, назначая Владимира Дворника на должность вице-премьера: «Вы прошли хорошую школу сельского хозяйства»
04 апреля 2019 11:05

Александр Лукашенко, назначая Владимира Дворника на должность вице-премьера: «Вы прошли хорошую школу сельского хозяйства»