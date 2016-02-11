В Минске собрались эксперты стран «нормандской четверки», чтобы обсудить достижения переговоров по разрешению украинского кризиса

Новости Беларуси. К Минску вновь приковано внимание мировой общественности. Здесь собрались эксперты стран «нормандской четверки», чтобы обсудить долгий и непростой путь переговоров по разрешению украинского кризиса. Ровно год назад в белорусской столице встретились лидеры Франции, Германии, Украины и России, которые после 16-часового переговорного марафона пришли к соглашению о прекращении огня на Донбассе. Как изменилась обстановка в Украине и как переговоры во Дворце Независимости подтолкнули политиков Старого Света посмотреть на мир по-другому? Ответы на глобальные вопросы искала Ольга Коршун, корреспондент СТВ.

Эта встреча «нормандской четверки» в Минске положила начало мирному урегулированию конфликта в Украине. Итог почти 16-часовых переговоров – подписание минских соглашений.

Это и год спустя единственный документ, в котором есть конкретный план действий по выходу из кризиса и единственный продуктивный формат переговоров. Вот и сегодня Минск – вновь место притяжения экспертов стран «нормандской четверки». Правда, переговоры носят неформальный характер, но это еще один шаг на пути к миру.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Минский формат оправдал себя. Если бы все заинтересованные стороны выполняли договоренности, которые были достигнуты год назад в рамках минского формата, я убежден, что конфликт в Украине давно был бы уже прекращен.

Пока минские соглашения соблюдаются не в полной мере. Открытыми остаются вопросы разминирования, обмена пленными. Но благодаря достигнутым в белорусской столице договоренностям удалось сохранить тысячи жизней. За три года конфликта на Донбассе погибло более 9 тысяч человек, а за год после подписания Минск-2 — более 200. Переговоры в белорусской столице продолжаются до сих пор.

Мартин Сайдик, представитель действующего председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине:

Политическая подгруппа более 30 раз встретилась. Есть действительно серьезная работа, основательная работа. В конце концов политические решения должны быть приняты.

Беларусь — одно из немногих государств на постсоветском пространстве, у которого нет неразрешенных локальных конфликтов. Как, к примеру, в Грузии, Армении, Азербайджане, Молдове. Не несет наша страна и бремя революционных потрясений. Менее всего в СНГ Беларусь подвержена экстремизму. Но, как показывает опыт той же Украины, порох нужно держать сухим.

Игорь Смешко, советник президента Украины:

Украина — пример последнего романтика Европы, которая думала, что разоружая свою армию, у нас бюджет Вооруженных сил был на 20% ниже, чем Министерство внутренних дел. Мы уроки извлекли. Минский формат и Минск — это единственное, что было в этих условиях для нас, чтобы остановить стрельбу и сесть за стол переговоров.

Кризис на юго-востоке Украины в целом изменил расстановку сил в европейском регионе и заставил политиков Старого Света по-новому посмотреть на многие вопросы.

Ганс-Йохан Шмидт, экс-глава офиса ОБСЕ в Минске:

Минск — это, по-моему, слово, которое привлекает внимание. Представитель ОБСЕ ссылался на конфликт в Нагорном Карабахе. Он сказал, что жаль, что не состоялась встреча здесь на месте. Нужно, я думаю, в рамках нашего председательства среди ОБСЕ продвинуть это досье.

Чтобы изменить ситуацию в Украине, политикам, скорее всего, придется еще не раз сесть за стол переговоров. Позиция Беларуси в этой ситуации предельна ясна: с момента обретения независимости наша страна проводит многовекторную добрососедскую политику. Встреча «нормандской четверки» в Минске – пример такой политики в действии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.