«Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать». Президент Беларуси о встрече с Путиным

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уже завтра нам встречаться с президентом Путиным в Питере и обсуждать итоги этих переговоров. А обсуждать нечего на сегодняшний день. Поэтому я бы попросил вас взять этот вопрос под контроль и инициировать, поставить жестко вопрос перед российской стороной о том, что мы должны уже буквально за несколько дней выйти на какие-то итоги. Чтобы мы могли выработать повестку дня и обсуждать эти вопросы с президентом Путиным 17-18 июля в Питере (вы, наверное, знаете об этой встрече). Просто встретиться и посидеть друг перед другом, ни о чем не говоря, – наверное, это время уже ушло.

У нас все газеты, особенно оппозиционные: что они там тайно будут решать на Валааме? Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там и так далее. Ничего тайного.

Григорий Рапота: аппарат Союзного государства готов присоединиться к обсуждению проблемных вопросов интеграции