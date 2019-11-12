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В Минской области создано 982 избирательных участка. Когда можно проголосовать досрочно

12 ноября 2019 16:22
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Новости Беларуси.  В Минской области создано 982 избирательных участка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области создано 982 избирательных участка. Когда можно проголосовать досрочно-1

11 ноября началось досрочное голосование. Жители центрального региона, которые не имеют возможность прийти на парламентские выборы непосредственно 17 ноября, могут отдать свои голоса в эти дни. Участки работают с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00.

В Минской области создано 982 избирательных участка. Когда можно проголосовать досрочно-4

Светлана Василевская, жительница поселка Боровляны:
Дело в том, что мне позволяет время, и я никогда не люблю откладывать в долгий ящик то, что можно сделать сегодня. Есть возможность, погода позволяет. Из доступного  – то, что было брошено в почтовый ящик – прочитала, определилась для себя, сегодня пришла и проголосовала. Время выбрано с десяти до семи, и люди после работы и до работы могут позволить себе прийти, поэтому очень удобно.

В Минской области создано 982 избирательных участка. Когда можно проголосовать досрочно-7

Татьяна Борщевская, председатель комиссии Боровлянского участка № 1:
Собрались комиссией, опечатали урны, зарегистрировались наблюдатели. Подходят, и не по одному, желающих много.

В Минской области создано 982 избирательных участка. Когда можно проголосовать досрочно-10

Участки для голосования созданы в том числе и в санаториях, больницах, воинских частях. Но на таких объектах отдать свой голос за того или иного кандидата можно будет только непосредственно 17 ноября. Также в основной день голосования специалисты при необходимости и по заявкам придут к избирателям домой.

# Выборы-2019 # Светлана Василевская # Татьяна Борщевская # Фотофакт

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