В Минской области создано 982 избирательных участка. Когда можно проголосовать досрочно

Новости Беларуси. В Минской области создано 982 избирательных участка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

11 ноября началось досрочное голосование. Жители центрального региона, которые не имеют возможность прийти на парламентские выборы непосредственно 17 ноября, могут отдать свои голоса в эти дни. Участки работают с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00.

Светлана Василевская, жительница поселка Боровляны:

Дело в том, что мне позволяет время, и я никогда не люблю откладывать в долгий ящик то, что можно сделать сегодня. Есть возможность, погода позволяет. Из доступного – то, что было брошено в почтовый ящик – прочитала, определилась для себя, сегодня пришла и проголосовала. Время выбрано с десяти до семи, и люди после работы и до работы могут позволить себе прийти, поэтому очень удобно.

Татьяна Борщевская, председатель комиссии Боровлянского участка № 1:

Собрались комиссией, опечатали урны, зарегистрировались наблюдатели. Подходят, и не по одному, желающих много.