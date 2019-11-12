В Минской области создано 982 избирательных участка. Когда можно проголосовать досрочно

Новости Беларуси. В Минской области создано 982 избирательных участка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области создано 982 избирательных участка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
11 ноября началось досрочное голосование. Жители центрального региона, которые не имеют возможность прийти на парламентские выборы непосредственно 17 ноября, могут отдать свои голоса в эти дни. Участки работают с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00.
Светлана Василевская, жительница поселка Боровляны:
Дело в том, что мне позволяет время, и я никогда не люблю откладывать в долгий ящик то, что можно сделать сегодня. Есть возможность, погода позволяет. Из доступного – то, что было брошено в почтовый ящик – прочитала, определилась для себя, сегодня пришла и проголосовала. Время выбрано с десяти до семи, и люди после работы и до работы могут позволить себе прийти, поэтому очень удобно.
Татьяна Борщевская, председатель комиссии Боровлянского участка № 1:
Собрались комиссией, опечатали урны, зарегистрировались наблюдатели. Подходят, и не по одному, желающих много.
Участки для голосования созданы в том числе и в санаториях, больницах, воинских частях. Но на таких объектах отдать свой голос за того или иного кандидата можно будет только непосредственно 17 ноября. Также в основной день голосования специалисты при необходимости и по заявкам придут к избирателям домой.