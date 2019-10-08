Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Хорватии Степаном Месичем

Новости Беларуси. С некоторыми из гостей масштабного внешнеполитического форума личные встречи провел белорусский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С некоторыми из гостей масштабного внешнеполитического форума личные встречи провел белорусский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
8 октября Александр Лукашенко пообщался с бывшим президентом Хорватии – Степаном Месичем. Затронули ряд важных вопросов: некоторые исторические моменты развития стран Балканского полуострова, а также темы, связанные с укреплением международной и региональной безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я благодарю вас за то, что вы приехали к нам. Для нас это очень важно. Из вашей речи я еще больше вас знал. У меня кардинально улучшилось мнение в отношении тех людей, которые жили и были в некогда очень сильной стране, которой мы завидовали, у которой мы учились. Югославия была очень продвинутой страной. Наверное, она и не была угодна некоторым сильным мира того. Это мое твердое убеждение. Я сегодня, слушая ваше выступление, не мог уйти от этой мысли.
Делегация из Хорватии с визитом в Минске несколько дней. Стороны изучают возможности двустороннего сотрудничества в абсолютно разных сферах. Накануне на бизнес-встрече зарубежные гости отметили белорусский опыт развития IT-сферы.