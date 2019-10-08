Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Хорватии Степаном Месичем

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я благодарю вас за то, что вы приехали к нам. Для нас это очень важно. Из вашей речи я еще больше вас знал. У меня кардинально улучшилось мнение в отношении тех людей, которые жили и были в некогда очень сильной стране, которой мы завидовали, у которой мы учились. Югославия была очень продвинутой страной. Наверное, она и не была угодна некоторым сильным мира того. Это мое твердое убеждение. Я сегодня, слушая ваше выступление, не мог уйти от этой мысли.