Александр Лукашенко: Мы с Японией должны иметь очень тесные отношения

Новости Беларуси. Зарубежные делегации прибывают в Минск для участия в официальной церемонии закрытия II Европейских игр. Ряд высоких гостей сегодня, 30 июня, принял Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости прошла встреча белорусского лидера с министром по вопросам восстановления Японии.

У наших государств серьезный опыт сотрудничества в области преодоления последствий различных катастроф. В рамках японской программы белорусские медцентры в пострадавших от аварии на Чернобыле районах получают необходимое оборудование. Общий объем помощи уже превысил 3 миллиона долларов. В свою очередь у нас реализуется программа оздоровления детей из префектур, пострадавших в результате аварии на Фукусиме. Диалог нужно развивать и в других сферах – уверен белорусский лидер. Так, Александр Лукашенко предложил начать хотя бы с нескольких инвестиционных проектов. Это поможет укрепить связи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы рады присутствию в Минске высокопоставленного члена правительства Японии. Это связано с тем, что пора уже нам налаживать добрые, теплые, дружеские отношения между Беларусью и Японией. Ваша страна очень развитая высокотехнологично. 20 лет тому назад я был в Японии и лично убедился в том, что эта страна очень продвинутая в своем развитии. Ну и не только это посещение. Я очень серьезно интересуюсь развитием Японии, японского общества. Радуемся за ваши успехи, переживаем, если у вас есть какие-то проблемы. У нас принято решение о том, что несмотря на географическое расстояние, мы с Японией должны иметь, особенно в сфере инвестиционного сотрудничества, очень тесные отношения. Если правительство Японии готово на это, то мы сделаем это очень быстро.

Я думаю, что полезно было бы начать с нескольких совместных инвестиционных проектов здесь, в Беларуси, для того, чтобы ближе познакомиться, создать основу наших отношений, фундамент наших отношений. Тем не менее, господин министр, у нас есть серьезный опыт сотрудничества, особенно по преодолению различного рода катастроф и трагедий. Япония была первой страной, которая протянула нам руку помощи после чернобыльской катастрофы. Кроме того, что вы поддерживали и государство, и наше население в чернобыльских районах, мы вели с вами совместные научные разработки по проблемам преодоления чернобыльской катастрофы. И видите, так случилось, что эти наши совместные разработки пригодились в Японии. Мы открыты для сотрудничества. Если добрая воля правительства Японии на это будет – давайте начинать.