Дмитрий Мезенцев: «Мы должны смотреть в будущее через призму стратегического партнёрства». Интервью с послом России в Беларуси

Новости Беларуси. Эксклюзив СТВ. О политике, спорте и простых человеческих ценностях. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев стал гостем студии СТВ. Как дипломат оценивает проведение мультиспортивного форума в Минске и что думает об интеграционной повестке? Илона Волынец, СТВ:

Дмитрий Федорович, здравствуйте.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

Спасибо за внимание к российской сборной, к российской фан-зоне и к теме Игр. «То, что на открытии Игр был Дмитрий Медведев, это особый знак уважения к спорту в наших странах» Илона Волынец:

Какие ваши впечатления? Как вам атмосфера II Европейских игр, поделитесь. Вы же были на церемонии открытия – как вам шоу? Дмитрий Мезенцев:

Вы знаете, масштаб шоу, те смыслы, которые заложили организаторы – уважение к национальной традиции, уважение к орнаментам, символам, традиционному многосотлетнему белорусскому костюму – сочеталось с современными мотивами, современной музыкой, современным прочтением того восприятия спорта, которое мы все чувствуем сегодня, даже если мы не очень болельщики и не очень спортсмены. Абсолютно убежден в том, что это уже вписано в историю спортивного движения, в историю олимпизма. И то, что Александр Григорьевич Лукашенко, открывая Игры, сказал, что Минск готов предъявить свое традиционное радушие, свое гостеприимство и показать высокое качество организации – это все уже состоялось. То, что на открытии Игр был премьер российского правительства Дмитрий Анатольевич Медведев, это тоже особый знак уважения к спорту в наших странах. Уважения к тому новому качеству европейского спорта, которое демонстрируют уже вторые Игры. И, конечно, это знак в поддержку особой стилистики, масштабов, обращенности в будущее совместного российско-белорусского движения «Вперед». Я убежден в том, что это поддерживают люди.

Илона Волынец:

Сборная России с первых дней захватила первое место. Дмитрий Мезенцев:

А что вы хотели? Илона Волынец:

Захватила и крепко удерживает. Дмитрий Мезенцев:

И не отдает! Илона Волынец:

Но, между прочим, мы тоже не отдаем свое второе место. Даже здесь, в спорте, получается, Беларусь и Россия вместе. Дмитрий Мезенцев:

Я с самого утра на площадках, где бадминтонные пары, смешанные пары показывали свое удивительное мастерство. Сегодня именно бадминтонный день, он начался таким. Видел, как ведущий обращался к залу, пытаясь найти зрителя, который приехал из самой дальней страны. Сначала думали, что это Казахстан, и аплодировали болельщикам из Казахстана, потом думали, что это китайцы – аплодировали болельщикам из Китая. Я совсем недавно еще был сенатором от Сахалинской области, где столица – Южно-Сахалинск. И вот дальше этой самой восточной российской точки, наверное, на той карте, которая в том числе объединяет спортсменов Европы, просто ничего нет. Но я постеснялся с трибуны. Еще недавно я представлял Сахалин. Это еще раз подтверждение того, сколь громадно расстояние, которое так или иначе может отделять белорусов от россиян, и в то же время оно очень короткое. Потому что мы все здесь, и сердца наши здесь, и души здесь. «Одна из задач – найти ту масштабную палитру взаимодействия, которая подчеркивает и дополняет силу и потенциал каждой из стран» Илона Волынец:

Вы в должности недавно, какие ваши первые шаги? На чем будете в первую очередь акцентировать свое внимание в работе?

Дмитрий Мезенцев:

Совсем недавно в рамках прямой линии, которую провел глава российского государства, Владимиру Владимировичу Путину задавали вопросы, в том числе о той практике, которая сопровождает реализацию Союзного договора, о планах государств, и он очень точно сказал. Я своими словами, если позволите – как я понял российского президента. Сегодня одна из задач – нам найти ту масштабную палитру взаимодействия, которая подчеркивает и дополняет силу и потенциал каждой из стран в экономике, в социальной сфере, в образовании, в здравоохранении, в системе культурных, музейных связей. В системе отношений тех людей, которые посвятили себя истории. И, конечно, на фундаменте особого уважения к победе старших поколений в Великой Отечественной войне. Мы сегодня говорим об этом в рамках спортивного праздника, но мы хорошо помним, что 3 июля в Беларуси – день полного освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Это уважение к единой истории, которую характеризуют две страны, это тоже важнейший вклад в воспитание тех людей, которые сейчас приходят во взрослую жизнь. И то, что сегодня интенсифицировалась работа по так называемой интеграционной повестке, мне кажется, это чувствуют и на это обратили внимание не только в наших столицах – Минске и Москве – в десятках городах России и Беларуси. Мы ждем ответов от министерств, ведомств, мы ждем шлифовки планов, мы понимаем, что это очень сложный процесс и он не может быть без споров. Даже и мы здесь, в студии, можем просить журналистов не драматизировать никакие споры, никакие, порой хозяйственные претензии – это все не главное. Мы должны смотреть в будущее через призму стратегического партнерства. Именно так говорят президенты, и так мы должны поступать. О Форуме регионов России и Беларуси: «Это вновь масштабный весомый вклад в систему двусторонних отношений»

Илона Волынец:

В июле планируется Форум регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге. Дмитрий Мезенцев:

Нет, он не планируется – он обязательно состоится. В середине июля в северной столице России пройдет VI Форум регионов России и Беларуси. Важно отметить, что Санкт-Петербург принимает эстафету у Могилева. Я имел честь и право быть активным участников форума, который прошел в Могилеве осенью. Пятый раз собирались парламентарии, сенаторы, члены Совета Республики, члены Совета Федерации под руководством Валентины Ивановны Матвиенко, Михаила Мясниковича. Прошел очень содержательный разговор и на пленарном заседании, и на позициях и площадках комитетов и комиссий. Мы говорили очень конкретно о тех вещах, которые должны сблизить в том числе экономический потенциал. Усовершенствование законодательства по предполагаемому участию национальных лидеров Александра Григорьевича Лукашенко и Владимира Владимировича Путина в Форуме регионов, их очередная встреча. Это вновь масштабный весомый вклад в систему двусторонних отношений. Что объединяет чемпионат мира по футболу в России и II Европейские игры в Минске? Илона Волынец:

Россия принимала чемпионат мира по футболу. Мы перед проведением II Европейских игр пытались перенять и ваш опыт. Можете ли сравнить: удалось ли Минску достойно организовать II Европейские игры?

Дмитрий Мезенцев:

Без сравнения с чемпионатом мира. Нет ни одного человека, который бы сказал вам, что Минску в рамках реализации программы Игр что-то не удалось. Мне кажется, замечательные впечатления у всех, кто был болельщиком, кто приехал выступать на спортивных аренах, у тех людей, кто был у телевизоров. Атмосфера праздника, атмосфера нового качества поддержки спортивного движения очевидна. Это правда, здесь никаких преувеличений нет и быть не может. Что касается чемпионата мира. Вы знаете, руководство FIFA публично устами президента этой очень уважаемой организации объявила, что такого чемпионата мира по масштабу, по глубине, по качеству организации, по эмоциям, наверное, в истории футбола не было. Я думаю, что спорить с президентом FIFA нам с вами точно не нужно. Что объединяет чемпионат мира и II Европейские игры в Минске? Атмосфера – атмосфера уважения к гостям, радушие, внимание, организация, безопасность, что тоже очень важно. И то чувство сопричастности людей к этому празднику не закончится завтра, оно будет жить в душах людей. О Дне России на фан-зоне II Европейских игр: «Люди пришли к нам в гости, и мы хотим, чтобы у них тоже было чувство праздника Илона Волынец:

Прямо за нашей спиной находится главная фан-зона Европейских игр. Как раз таки сегодня там День России. По наблюдениям моих коллег-журналистов, россияне представили себя наиболее масштабно, красиво, ярко.