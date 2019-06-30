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Хиромити Ватанабэ: «Работать Японии и Беларуси нужно вместе»

30 июня 2019 10:39
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Новости Беларуси. 30 июня во Дворце Независимости прошла встреча белорусского лидера Александра Лукашенко с министром по вопросам восстановления Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипотношения Беларусь и Япония поддерживают почти 30 лет. Действуют рабочие группы по двустороннему сотрудничеству. И, кстати, как раз Хиромити Ватанабэ руководит такой группой, поэтому как никто другой заинтересован в развитии диалога.

Александр Лукашенко: Мы с Японией должны иметь очень тесные отношения

Хиромити Ватанабэ: «Работать Японии и Беларуси нужно вместе» -1

Хиромити Ватанабэ, министр по вопросам восстановления Японии, министр по координации комплексной политики по преодолению последствий аварии на АЭС в Фукусиме:
Глава белорусского государства затронул тему экономических связей между странами. И для того, чтобы углубить наш диалог, необходим благоприятный инвестиционный климат. Да и в целом работать Японии и Беларуси нужно вместе. В результате встречи мы еще раз убедились, что нам надо развивать наши двусторонние отношения. 

Хиромити Ватанабэ: «Работать Японии и Беларуси нужно вместе» -4

# Беларусь-Япония # Хиромити Ватанабэ # Фотофакт

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