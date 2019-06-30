Хиромити Ватанабэ: «Работать Японии и Беларуси нужно вместе»

Новости Беларуси. 30 июня во Дворце Независимости прошла встреча белорусского лидера Александра Лукашенко с министром по вопросам восстановления Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дипотношения Беларусь и Япония поддерживают почти 30 лет. Действуют рабочие группы по двустороннему сотрудничеству. И, кстати, как раз Хиромити Ватанабэ руководит такой группой, поэтому как никто другой заинтересован в развитии диалога.
Александр Лукашенко: Мы с Японией должны иметь очень тесные отношения