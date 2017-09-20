Александр Лукашенко: «Мы не будем воевать против кого бы то ни было, если нас никто не будет трогать»

Новости Беларуси. Журналисты поинтересовались у Александра Лукашенко, почему главы двух государств за ходом учений наблюдали на разных территориях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, Владимир Путин проинспектировал учения на территории России. Он побывал на полигоне в Ленинградской области. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну а если снаряд в одно место? Двоих сразу не станет. Мы договорились, что, поскольку все-таки основная фаза действительно здесь (но очень крупные учения проходили как раз в Ленинградской области), что президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже в центре. Я военным нашим и россиянам благодарен, что они мне основную фазу для контроля предложили и поручили, именно центральное направление. А вообще, по ходу мы раньше и планировали здесь вместе присутствовать на учениях, но по ходу определились, что все-таки нам надо более широко охватить эти учения, чтобы люди видели президентов, где они работают, как они работают. Тут только такой замысел. Кроме того, отвечая на вопрос немецкого журналиста, глава государства в очередной раз подчеркнул, что российские военные сразу же после учения покинут территорию Беларуси и опасаться их присутствия на нашей территории не стоит. Буквально через неделю этот вопрос отпадет сам собой.

Александр Лукашенко:

Эти гарантии даны много раз ,еще до этих учений. Ваше определение – «так много российских войск» – я не понимаю. Всё познается в сравнении. У нас было не меньше российских войск. Но если уж мы такие агрессоры, то вы нас должны бояться, еще раз подчеркиваю, с 75-тысячной армией. Ну что такой 4 тысячи, даже если бы они и остались. У нас такого замысла не было. Поэтому надо успокоиться вашим друзьям, коль вы их представляете или просто задаете вопрос. Передайте им: пусть живут спокойно. Мы не будем воевать против кого бы то ни было, если нас никто не будет трогать. Это гарантия самая большая. Через неделю этот вопрос сам по себе отпадет. Я не знаю, часто думаю: как украинцы, те, которые заявляли: «Вот, войска останутся, атакуют нас с севера и так далее и так далее». Что они будут через неделю говорить? Поэтому вы не волнуйтесь – мы не агрессивное государство. Мы вот так настрадались от войны. И вы тоже. Хоть вы и воевали против нас, с нами воевали. Вы тоже хлебнули этого горя – немцы. Поэтому ни вы не хотите воевать, я думаю. Мы тем более не хотим воевать. Мы только-только восстановили довоенный уровень населения, погибшего в последней войне. Мы что, хотим этих войн – нет. С нашей земле никогда не исходили войны. Мы только страдали от этих войн.