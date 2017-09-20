Александр Лукашенко: «Мы не будем воевать против кого бы то ни было, если нас никто не будет трогать»
Новости Беларуси. Журналисты поинтересовались у Александра Лукашенко, почему главы двух государств за ходом учений наблюдали на разных территориях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, Владимир Путин проинспектировал учения на территории России. Он побывал на полигоне в Ленинградской области.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну а если снаряд в одно место? Двоих сразу не станет. Мы договорились, что, поскольку все-таки основная фаза действительно здесь (но очень крупные учения проходили как раз в Ленинградской области), что президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже в центре. Я военным нашим и россиянам благодарен, что они мне основную фазу для контроля предложили и поручили, именно центральное направление. А вообще, по ходу мы раньше и планировали здесь вместе присутствовать на учениях, но по ходу определились, что все-таки нам надо более широко охватить эти учения, чтобы люди видели президентов, где они работают, как они работают. Тут только такой замысел.
Кроме того, отвечая на вопрос немецкого журналиста, глава государства в очередной раз подчеркнул, что российские военные сразу же после учения покинут территорию Беларуси и опасаться их присутствия на нашей территории не стоит. Буквально через неделю этот вопрос отпадет сам собой.
Александр Лукашенко:
Эти гарантии даны много раз ,еще до этих учений. Ваше определение – «так много российских войск» – я не понимаю. Всё познается в сравнении. У нас было не меньше российских войск. Но если уж мы такие агрессоры, то вы нас должны бояться, еще раз подчеркиваю, с 75-тысячной армией. Ну что такой 4 тысячи, даже если бы они и остались. У нас такого замысла не было. Поэтому надо успокоиться вашим друзьям, коль вы их представляете или просто задаете вопрос. Передайте им: пусть живут спокойно. Мы не будем воевать против кого бы то ни было, если нас никто не будет трогать. Это гарантия самая большая. Через неделю этот вопрос сам по себе отпадет. Я не знаю, часто думаю: как украинцы, те, которые заявляли: «Вот, войска останутся, атакуют нас с севера и так далее и так далее». Что они будут через неделю говорить? Поэтому вы не волнуйтесь – мы не агрессивное государство. Мы вот так настрадались от войны. И вы тоже. Хоть вы и воевали против нас, с нами воевали. Вы тоже хлебнули этого горя – немцы. Поэтому ни вы не хотите воевать, я думаю. Мы тем более не хотим воевать. Мы только-только восстановили довоенный уровень населения, погибшего в последней войне. Мы что, хотим этих войн – нет. С нашей земле никогда не исходили войны. Мы только страдали от этих войн.
Поэтому я, как президент, первый президент независимой, суверенной страны, хочу, чтобы наш народ понимал, что если вдруг, то у нас есть, чем защитить семьи, детей, жен и так далее. Я хочу обычной человеческой безопасности, к которой стремятся все государства. Никакой атаки вы от нас не ждите – ни в Германии, ни в Польше, ни в странах Балтии, ни в тем более родной Украине. Но это же славянское государство, это же наша страна, наши братья живут там. Как мы можем против них воевать.
В целом же Президент высоко оценил результаты проведенного учения. Поставленные задачи полностью реализованы.
Александр Лукашенко:
Все элементы учения мы отработали. Думаю, что результаты мы еще подведем более конкретно, но в целом задачи решены. Что мы продемонстрировали? Конечно, лучше демонстрировать, чем воевать. Мы ни от кого не скрывали эту демонстрацию, мы показали способность наших вооруженных сил, России и Беларуси, нашей совместной группировки по обороне нашего союза и интересов наших государств.
Это действительно была демонстрация наших возможностей, без этого нельзя.
Поэтому я даже по горячим следам не могу в свойственной себе манере определить какие-то недостатки учений. Все было на очень высоком уровне. Эти учения не носили характер, как у нас часто говорят, «показушный». Это были абсолютно практические учения – так, как это будет (не дай Бог, конечно) в реальной обстановке.
Основная фаза учения прошла в Беларуси на шести полигонах и двух участках местности. При этом отработаны действия не только вооруженных сил, но и территориальной обороны.