Лукашенко проведёт переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи в узком и расширенном составах

Во Дворце Независимости сегодня, 7 сентября, встречают гостей из Экваториальной Гвинеи. Делегация во главе с лидером этой страны прибыла накануне. Сегодня основной день визита, главным событием станут переговоры Александра Лукашенко и его африканского коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общение запланировано в узком и расширенном составах, повестка насыщенная: от вопросов развития идеи многополярного мира до практического взаимодействия в рамках двусторонних отношений.
Александр Лукашенко не раз говорил, что у Африки большой потенциал. Наша страна готова сотрудничать по разным направлениям. В частности, в промышленном секторе и здравоохранении. Есть много возможностей и в гуманитарной сфере.
Отметим, в последнее время взаимодействие с Экваториальной Гвинеей заметно активизировалось: состоялся ряд визитов на разных уровнях. Так что к сегодняшним переговорам подготовлена серьезная база. Президент этого африканского государства впервые в Беларуси. Это событие закрепит достигнутые успехи партнерства, а также откроет новые горизонты. По итогам переговоров лидеров двух стран планируется подписание ряда документов: в сфере научного и технического сотрудничества, культурного обмена, развития туризма и образования.
Президент Экваториальной Гвинеи с визитом в Беларуси. Какая программа запланирована?