Прямой эфир

Лукашенко проведёт переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи в узком и расширенном составах

07 сентября 2023 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во Дворце Независимости сегодня, 7 сентября, встречают гостей из Экваториальной Гвинеи. Делегация во главе с лидером этой страны прибыла накануне. Сегодня основной день визита, главным событием станут переговоры Александра Лукашенко и его африканского коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общение запланировано в узком и расширенном составах, повестка насыщенная: от вопросов развития идеи многополярного мира до практического взаимодействия в рамках двусторонних отношений.

Лукашенко проведёт переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи в узком и расширенном составах-1

Александр Лукашенко не раз говорил, что у Африки большой потенциал. Наша страна готова сотрудничать по разным направлениям. В частности, в промышленном секторе и здравоохранении. Есть много возможностей и в гуманитарной сфере.

Отметим, в последнее время взаимодействие с Экваториальной Гвинеей заметно активизировалось: состоялся ряд визитов на разных уровнях. Так что к сегодняшним переговорам подготовлена серьезная база. Президент этого африканского государства впервые в Беларуси. Это событие закрепит достигнутые успехи партнерства, а также откроет новые горизонты. По итогам переговоров лидеров двух стран планируется подписание ряда документов: в сфере научного и технического сотрудничества, культурного обмена, развития туризма и образования.

Президент Экваториальной Гвинеи с визитом в Беларуси. Какая программа запланирована?

# Беларусь-Гвинея # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Экваториальной Гвинеи с визитом в Беларуси. Какая программа запланирована?
07 сентября 2023 07:22

Президент Экваториальной Гвинеи с визитом в Беларуси. Какая программа запланирована?

Лукашенко проведёт переговоры с президентом Гвинеи
07 сентября 2023 06:33

Лукашенко проведёт переговоры с президентом Гвинеи

Польский аналитик: «Мы завидуем, что у вас есть такой Президент, отважный, серьёзный, ответственный»
06 сентября 2023 19:47

Польский аналитик: «Мы завидуем, что у вас есть такой Президент, отважный, серьёзный, ответственный»