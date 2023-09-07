Лукашенко проведёт переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи в узком и расширенном составах

Во Дворце Независимости сегодня, 7 сентября, встречают гостей из Экваториальной Гвинеи. Делегация во главе с лидером этой страны прибыла накануне. Сегодня основной день визита, главным событием станут переговоры Александра Лукашенко и его африканского коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общение запланировано в узком и расширенном составах, повестка насыщенная: от вопросов развития идеи многополярного мира до практического взаимодействия в рамках двусторонних отношений.