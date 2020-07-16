Главы правительств прибывают в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета

Новости Беларуси. Развитие агроиндустрии ЕАЭС, масштабная маркировка товаров и новые инвестиционные программы. В Минске готовятся к проведению Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание пройдет 17 июля в очном формате впервые с начала пандемии COVID-19. Ранее это были видеоконференции. Позицию Беларуси на встрече представит Роман Головченко. 16 июля в столицу начинают прибывать главы правительств стран-союзниц.

Так, первым прилетел в Беларусь премьер-министр Молдовы Ион Кику. Он принимает участие в заседании глав правительств стран ЕАЭС уже не впервые на правах страны наблюдателя. Еще в начале года на аналогичной встрече представитель молдавской стороны подчеркнул, что Кишинев открыт для взаимовыгодных отношений как с европейскими, так и азиатскими странами. Не исключено, что и завтра, 17 июля, в Минске будут приняты очередные шаги.

Национальный аэропорт «Минск» также сегодня вечером принял борты непосредственных участников Межправсовета. Так, в Беларусь прибыл премьер Армении Никол Пашинян, несмотря на обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Вопросы, которые будут обсуждать здесь, не менее актуальны.

На устранение барьеров на внутреннем рынке союза и проработку подходов по образованию цен и тарифов на газ нацелены и в Казахстане. Премьер этой страны Аскар Мамин приземлился на белорусскую землю вечером 16 июля. 17 июля на встречу премьеров стран ЕАЭС отправятся главы правительств России Михаил Мишустин и Кыргызстана Кубатбек Боронов.