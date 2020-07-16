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Беларусь – Молдова: что обсуждали премьер-министры двух стран во время переговоров в Минске

16 июля 2020 17:07
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Новости Беларуси. Правительство Беларуси рассчитывает на рост товарооборота с Молдовой по мере выхода из пандемии. Об этом заявил белорусский премьер Роман Головченко на встрече с коллегой из Молдовы Ионом Кику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь – Молдова: что обсуждали премьер-министры двух стран во время переговоров в Минске-1

Товарооборот между странами в 2019 году составил более 220 млн долларов, в этом – по объективным причинам – несколько просел. Главы правительств уверены, что он не только быстро восстановится, но и продолжит расти, ведь у белорусско-молдавских взаимоотношений огромный потенциал.

Беларусь – Молдова: что обсуждали премьер-министры двух стран во время переговоров в Минске-4

Беларусь – Молдова: что обсуждали премьер-министры двух стран во время переговоров в Минске-6

Беларусь хочет выйти на новый уровень поставок тракторов, автомобилей и автобусов, в том числе на электротяге. Для этого принято решение о включении второго молдавского банка в программу льготного кредитования белорусской техники.

В свою очередь Беларусь заинтересована в наращивании поставок из Молдовы плодоовощной и фармацевтической продукции.

Беларусь – Молдова: что обсуждали премьер-министры двух стран во время переговоров в Минске-9

Ион Кику выразил уверенность, что правительства Молдовы и Беларуси будут совместно работать, чтобы вывести отношения двух стран на новый уровень.

# Беларусь-Молдова # Роман Головченко # Ион Кику # Фотофакт

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