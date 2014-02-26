МИД Беларуси обеспокоен нарушениями прав человека в мире, в том числе, в США

Новости Украины. И еще о ситуации в Украине. Там представители сил Самообороны Майдана 26 февраля блокировали офис, ответственной за соблюдение прав человека в этой стране. А судебные власти США под надуманным предлогом накануне отказались передать заключенному посылку с книгами и фильмами на русском.

В то же время испанской полиции только 26 февраля запретили стрелять резиновыми пулями в нелегалов при их задержании. Права человека были и остаются одной из самых обсуждаемых тем во всех странах. Богатую пищу для размышлений экспертному сообществу дал и недавний доклад МИД Беларуси.

Не замечать нарушения прав человека в глобальном и кризисном мире невозможно. Бюрократы и политики в США и ЕС даже сделали это, во всех смыслах, солидным бизнесом. Вот только пресекать нарушения у себя они не спешат. А, как показывают новостные ленты и фундаментальные исследования, в том числе и актуальный доклад МИД Беларуси, проблема более чем есть. Даже в сердце Европы — в Бельгии — конфликты интересов нидерландской и французской общин часто приводят к нарушению прав обоих нацменьшинств.

Из доклада МИД Республики Беларусь «Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира — 2013»:

«... В октябре власти пограничного с Францией [бельгийского] города Менена запретили администрации использовать на службе второй государственный язык — французский. Таким образом, с января 2014 почти 40% франкоязычного населения коммуны [оказались ущемлены в правах]...»

При этом и во Франции, в Германии, и в странах Прибалтики, нарушения прав нацменьшинств, зачастую связаны с действиями открытых проповедников ксенофобии и нацизма. В Венгрии, такая структура не просто законна — она создает законы сама. Это ультраправая парламентская партия «Йоббик».

Коллеги венгров из греческого «Золотого рассвета», правда, недавно лишились госфинансирования. Но ранее, как отмечено рядом международных структур, включая и белорусских дипломатов, членами этой неонацистской партии были совершены и несколько убийств, и множество нападений на почве межрасовой ненависти. При этом к разгулу коричневой преступности привели, как считают аналитики, нарушения в Греции других прав. А именно права на труд, на справедливые и благоприятные его условия, обеспечить которые, в кризис, власти Греции, под давлением еврокредиторов оказались не готовы.

Насколько острой в кризис проблемой может оказаться соблюдение прав лиц без гражданства и мигрантов, показали печальные уроки итальянского лагеря беженцев на Лампедузе, а также анклавов в Испании — Сеута и Мелилья. Даже жизнь человека в этих регионах, порой, становиться оспариваемым правом.

Впрочем, нарушать права даже собственных граждан сегодня случается не только не самым обеспеченным западным странам, вроде, Польши, но и внешне респектабельным Великобритании и Соединенным Штатам. Последние и вовсе весь год находились под шквалом критики за незаконную «прослушку», слежку и иные шпионские акции, о которых стало известно благодаря экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену.

Как отмечено в докладе дипломатического ведомства нашей страны, «наибольший резонанс приобрели сообщения в мировых СМИ о деятельности Агентства нацбезопасности». Однако деяния спецов этого и иных американских ведомств, похоже, составят значительную часть еще не одного доклада о нарушениях прав человека в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.