Александр Лукашенко: моя позиция однозначна – никакого радикализма

Новости Беларуси. Единство народа позволяет сберечь мир в стране и саму страну. А преодолеть трудности можно только собственным трудом и всем вместе. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на V Всебелорусском народном собрании, которое продолжается во Дворце Республики.

Форум собрал 2,5 тысячи делегатов со всей страны, чтобы они выразили свои взгляды на то, как дальше строить собственную жизнь, по какому пути развиваться в ближайшие пять лет. Помимо белорусских делегатов в дискуссии принимают участие и многочисленные зарубежные гости народного форума.

Выступая перед делегатами, Александр Лукашенко затронул самые актуальные аспекты развития Беларуси на ближайшие годы.

Разработка стратегий будущего – это, конечно же, и анализ прошлого, то, что уже сделано. И в этом смысле нынешнее собрание и нынешний год весьма показательны. Совсем скоро Беларусь отметит 25-летие независимости.

Президент сегодня вспоминает те времена, когда все шли по тонкому льду и шаг влево или вправо означал падение в пропасть. Этот пусть мы прошли без шоковой терапии эволюционно. 10 лет мы восстанавливали страну и уже в начале XXI века акцент сделан на стабильность и систему модернизации.

Беларусь вплетает буквально как паззл свою экономику в картину мира. Сегодня делаем ставку, уже заглядывая в будущее, на новые отрасли. Это, конечно же, и зеленая экономика, и космические технологии, и атомная энергетика.

Сегодня Президент, конечно же, откровенно говорит и о проблемах. Это и замедление темпов экономического роста, и просевшие рынки сбыта, и геополитическая нестабильность у наших границ, которая не может не сказаться на белорусском экспорте, и, конечно же, санкционная война России с ЕС.

Все это, конечно же, нам не на руку, но с этим нужно справляться и извлекать уроки. Правительству, в первую очередь.

Сегодня Президент говорит о том, что стратегия ближайших лет должна строиться на переходе от догоняющей стратегии к опережающей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам сегодня некоторые предлагают, в том числе есть такие люди и в Правительстве, а, может быть, и все Правительство порой наклоняется в эту сторону, предлагая некие радикальные, я не говорю ломку. Ломка недопустима, такого и в Правительстве Беларуси не было. Радикальные шаги. На что я, идя от жизни, всегда говорю: «Хорошо. Даже если эти радикальные шаги сегодня точны, если они разработаны, наукой где-то проверены, где-то проверены жизнью, кто эти радикальные меры будет реализовывать? Кто?» Вы думаете, что если 2-3 человека умных понимают, что делать, то все остальные бросятся эти идеи реализовывать? Нам надо иметь кадры, если нам придется реализовывать новый курс, который мы можем запросто в течение недели выработать и начать реализовывать.

Второе. Я уже об этом как-то говорил. Когда мне задают вопрос: готовы ли вы, я всегда говорю: вы не у меня спрашивайте. Я готов к любой реформе, к любым планам, к любым действиям. Вопрос не во мне – готовы ли вы, общество, к таким радикальным изменениям? Молчание. Но и немаловажно: надо чувствовать момент, знать и понимать, когда можно делать те или иные радикальные шаги. То, что они нужны в отдельных моментах, – это да. Но что будет, если мы в период, когда нужно сплотиться, организоваться, не допустить дальнейшего падения, идти выверенно, как по тонкому льду, начнем ломать этот лед? Ясно, что произойдет. Поэтому моя позиция однозначна: никакого радикализма, никакого. Мы должны идти от жизни, мы должны решать те вопросы, которые ребром ставит сегодняшняя реальность, наша действительность. Другого нам не дано. Этот путь непростой. Проще всего нарисовать программу, начертить стрелками направление наших действий, но потом же это надо реализовать. И надо думать о том, как мы будем и с кем это все реализовывать. Поэтому стержень нашей программы состоит в том, что мы должны совершенствовать то, что у нас есть, вдумчиво и спокойно делая шаги по определенным направлениям, решая те проблемы, которые у нас сегодня существуют. И никакой ломки. Вот стержень того, что я предлагаю вам сегодня на Всебелорусском народном собрании.