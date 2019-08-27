Александр Лукашенко поздравил Игоря Додона и молдаван с Днем Независимости

Новости Молдовы. День Независимости сегодня 27 августа Молдова. Ровно 28 лет назад парламент республики принял декларацию о суверенитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Молдовы. День Независимости сегодня 27 августа Молдова. Ровно 28 лет назад парламент республики принял декларацию о суверенитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В связи с праздником по всей стране пройдут массовые гуляния и концерты. Торжественные мероприятия по традиции начались с возложения цветов к памятнику в центре Кишинева.
С национальным праздником президента Молдовы Игоря Додона и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко.