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Александр Лукашенко поздравил Игоря Додона и молдаван с Днем Независимости

27 августа 2019 08:37
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Новости Молдовы. День Независимости сегодня 27 августа Молдова. Ровно 28 лет назад парламент республики принял декларацию о суверенитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Игоря Додона и молдаван с Днем Независимости-1

В связи с праздником по всей стране пройдут массовые гуляния и концерты. Торжественные мероприятия по традиции начались с возложения цветов к памятнику в центре Кишинева.

Александр Лукашенко поздравил Игоря Додона и молдаван с Днем Независимости-4

С национальным праздником президента Молдовы Игоря Додона и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко.

# Беларусь-Молдова # Александр Лукашенко # Игорь Додон # Фотофакт

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