Александр Лукашенко: Мало кто сегодня думает о том, что налоги — это прежде всего государство и состояние этого государства

Новости Беларуси. Налоговая система должна быть максимально стабильной. Такую задачу поставил сегодня, 2 ноября, президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по совершенствованию отдельных вопросов налогообложения и взимания арендной платы за земельные участки. На рассмотрение главы государства внесены проекты указов, касающиеся приведения в соответствие с Налоговым кодексом, вступившим в силу с 1 января, отдельных нормативно-правовых актов. Поправки затрагивают в основном арендную плату за земельные участки и некоторые административные процедуры, в частности, взимание госпошлин и консульские сборы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Естественно, что система налогообложения не может быть застывшей. Жизнь идет, меняется, ситуации разные складываются, поэтому подлежит изменению и система налогообложения. Конечно, если эта система, оптимизируясь, налоги уменьшает, все аплодируют, все рады, мало кто сегодня думает о том, что налоги — это прежде всего государство и состояние этого государства, государственные служащие, в том числе врачи, учителя, те, кто обеспечивает оборону, безопасность. Оставим в стороне мнение людей, понятно их мнение. Но собравшиеся здесь обеспечивать должны жизнь государства. Государство живет за счет налогов. Тем не менее налоговая система должна быть максимально стабильной. И мы об этом уже говорили и обещали людям, что, по крайней мере, в течение финансового года нам прикасаться к той или иной системе налогообложения нельзя, а лучше оставить все в течение пяти лет, подчистив где-то, буквально неизменной, насколько это возможно. Поэтому в этом русле хотелось бы обсудить предложения правительства по подчистке некоторых вопросов в системе налогообложения.

В течение месяца законопроекты будут доработаны и представлены на подпись главе государства. Дано также поручение усовершенствовать Налоговый кодекс так, чтобы с 2017-го Беларусь работала в рамках максимально удобной и понятной налоговой системы. Это еще и одно из важных условий привлечения иностранных инвестиций в страну.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Корректировки могут быть разные. Поэтому корректировки будут, наверное, в любом случае, но они не должны и не будут затрагивать и ухудшать положение налогоплательщиков, то есть никоим образом мы не намерены повышать ставки основных налогов и ухудшать условия их деятельности.

За последнее время в Беларуси немало сделано для качественного улучшения работы налоговой системы. Так, по оценкам Всемирного банка, наша республика в сфере налогообложения заняла 60-ое место среди 189-ти государств, улучшив свою позицию на 47 пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.