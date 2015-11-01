Президент Беларуси: главная задача Вооруженных Сил – не допустить хаоса и любую дестабилизацию обстановки

Новости Беларуси. Беларусь состоялась как независимое, суверенное европейское государство, где надежно обеспечиваются мир, стабильность и безопасность. На неделе об этом заявил президент Александр Лукашенко во время встречи с командным составом Вооруженных Сил.

Главная задача для армии – сохранить, а если нужно и защитить завоевания новейшего времени. Конечно, без поддержки людей в форме, без воспитания патриотических чувств к своей стране это будет сделать очень сложно. Армия, как бы это ни удивительно не звучало, та сфера, где тесно переплетается и история, и современность, и четкое понимание, в каком направлении и как развиваться. Корреспондент программы «Неделя» о людях, для которых долг перед страной – не абстрактное понятие.

Мобильная, современная, готовая не просто к бою, а к немедленному реагированию. Белорусская армия при традиционной для страны оборонительной доктрине боевой компонент возводит в ранг одного из важнейших. Таковы сегодня геополитические реалии, и закрывать на это глаза люди в форме просто не имеют права.

Современные образцы на полигоне одного из элитных соединений.

Зенитная установка. Огонь может вести и по воздушным, и по наземным целям. Вращается теперь на 360 градусов.

А вот этот экран позволяет защищать экипаж от вражеских атак.

Или вот – современные прицелы. Сделано в Беларуси. На базе нашего предприятия уже много лет работает совместное с легендарным немецким производителем. И вот эта белорусская оптика сегодня пользуется спросом не только в нашей армии.

Кстати, о белорусском производстве в военно-промышленном комплексе: времена непростые, военные расходы должны быть взвешенными и просчитанными.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Здесь нам необходимо ориентироваться, прежде всего, на собственное производство, модернизацию и ремонт имеющихся ресурсов. Непонятно, например, почему мы закупаем те же бронежилеты в России, если научились их делать у себя. Возможно, качество нашего оборонного сектора экономики еще не дотягивает до мировых брендов, так надо совместными усилиями довести отечественную продукцию до нужного качества.

Президент Беларуси на этой неделе выступил перед командным составом в рамках ежегодного оперативного сбора. Он проходит традиционно по окончании одного учебного года, в преддверии другого.

Изменилось оружие – изменился мир. Идет процесс передела сфер влияния, меняется система международной безопасности.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Очень не хотелось бы, чтобы новая система безопасности в мире возникла в результате кровавой бойни. Не хотелось бы еще и потому, что это не та будет бойня, которая была в середине прошлого века, это будет уже война с применением ядерного оружия. Нам это абсолютно не нужно, как и любому другому народу, живущему на этой планете. Неспособность и нежелание лидеров ведущих держав нести ответственность за свои решения очевидны. Примеров этому предостаточно. Под фальшивыми лозунгами об угрозах мировому сообществу и надуманными предлогами для насаждения «демократии» уничтожены Ирак и Ливия. Северная Африка и Ближний Восток погружены в хаос. Вновь разгораются ранее тлевшие конфликты в Закавказье. Новую остроту приобрела Нагорно-Карабахская проблема. Появление очередной зоны нестабильности в дополнение к Приднестровской проблеме может инициировать внутриполитическое волнение и в Молдове. В полосе острых противоречий по вопросам раздела земельных, водных ресурсов находятся государства Центральной Азии. Участники этих конфликтов, опять же, наши партнеры – Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан.

Фактически впервые на постсоветском пространстве существует конфликт, развитие которого, без преувеличения, напрямую влияет на безопасность Беларуси. В этих условиях для нас крайне важно сохранить выработанный на политико-дипломатическом уровне баланс отношений с Москвой и Киевом. При любом развитии ситуации мы не должны быть втянутыми в их противостояние.

Изменилась и тактика. Современные стратегии достижения цели – это и санкционные войны, и атаки на поле информационном.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Посмотрите вокруг. Ни один современный конфликт не начинался вторжением иностранных армий на территорию того или иного государства. В настоящее время применяются более изощренные способы воздействия. Но сценарий один и тот же – развалить государство изнутри. Поэтому главная задача состоит в том, чтобы обеспечить социально-политическую стабильность внутри страны, не допустить хаоса и любой дестабилизации обстановки.

Главный тезис будущих преобразований – повышение качественного состояния.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В рамках существующей численности необходимо проводить структурные преобразования. Требую от вас еще раз проанализировать состав всякого рода управленческих и обеспечивающих структур, так называемый обоз, за его счет усилить боевые части.

Качественный подход должен быть и к физической подготовке.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Удивляет уровень физической подготовки молодых офицеров в возрасте 25-40 лет. У многих офицеров слабо развита выносливость, значительное количество имеют избыточный вес. Как это понимать? Для физической подготовки не нужны большие вложения. В каждой воинской части есть спортивные городки, полосы препятствий, тренажерные залы, беговые дорожки. Что еще надо для того, чтобы поддерживать нормальную физическую подготовку? Не мне же вам объяснять, что нет ни офицера, ни солдата без должной физической подготовки. У нас же некоторые офицеры, танкисты, командиры БМП и прочее в люк не влазят.

Дисциплина и порядок в каждой части – все по уставу и в парке, и в казарме, и в столовой. На обустройство военных городков государство выделяет финансирование.

120-я механизированная бригада. Элитное соединение с героической историей. Сегодня гвардейцы гордятся еще одним знаменитым однополчанином. В 80-е годы службу здесь проходил Александр Лукашенко. В местной комнате боевой славы – свидетельства тех лет.

На этой неделе главе государства показали, как сегодня служат гвардейцы. На обустройство военных городков в этом году здесь получили 6 миллиардов рублей.

Современные тренажеры – отечественного производства. Качество подготовки повышают, затраты снижают. Ведь это максимально приближенные к реальным условия без расхода топлива, боеприпасов и износа техники.

Отремонтированные казармы с простыми, но комфортными условиями, столовая – теперь за питание, причем и за качество, и за внешний вид, здесь отвечает Республиканское унитарное предприятие при Министерстве обороны. Это, кстати, тоже помогло освободить для непосредственно армейских дел личный состав.

А еще современная медицинская служба – по сути, это хорошо оборудованная городская поликлиника со стационаром, стоматологическим кабинетом, процедурными и диагностикой.

Андрей Грудина, начальник медицинской службы 120-й отдельной механизированной бригады:

Забор крови, через 5 минут компьютер выдает распечатку. Биохимический анализ длится 15-20 минут.

Вот такие не тепличные, но хорошие условия нужно создать и во всех воинских соединениях, – скажет по итогам посещения глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не забывайте самое главное, что будет важно для нашего солдата и офицера. Мы – мужики, мы должны защитить свою семью, своих детей, своих родных. Мы ни в коем случае не должны отдать наше население на поругание кому бы то ни было, как это было в прошлой войне. Вот главная идеология.

Проект новой Военной доктрины уже готов. До конца года на заседании Совета Безопасности его, вероятнее всего, рассмотрят. Документ определит основные векторы и принципы будущих преобразований Вооруженных Сил с учетом актуальных мировых тенденций.

Сергей Бобриков, начальник учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь»:

Сейчас идет развитие Вооруженных Сил на следующую пятилетку. Мы должны отвечать современным вызовам и угрозам. Надо, чтобы наши Вооруженные Силы были адекватны всем событиям, которые развиваются на сегодняшний день в мире, и на перспективу. Мы видим, что в мире творится в настоящее время и мы стараемся гибко реагировать на все эти изменения по многим позициям. И по штатной структуре наших Вооруженных Сил, и по системе образования, и по комплектованию. И, конечно, по модернизации существующей техники, и по закупке новых образцов.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Мы на сегодняшний день уже обозначили те задачи, которые нам необходимо будет выполнять в 2016 учебном году. Задачи не менее важные, не менее сложные, мы их сейчас планируем и будем выполнять уже с опытом того, что мы приобрели в этом году. Самое главное, на сегодняшний день мы можем утверждать, что Вооруженные Силы Республики Беларусь, военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь имеют высочайшую подготовку, они могут выполнять задачи по предназначению, которые позволят нам поддерживать мир и стабильность на белорусской земле.

В мировых рейтингах уровень белорусской армии на достойных позициях. Среди стран СНГ – в лидерах, в мире – тоже на хорошем счету. Понятно, что лидеры – США, Россия, Китай. В десятку эксперты включают Францию, Англию, Японию, Южную Корею, Индию, Турцию, Израиль. На первых местах, как правило, большие государства с большими амбициями или вынужденные пренебрегать ради вооружения другими нюансами жизнеустройства.

Беларусь всегда передерживается оборонительной доктрины. Главное для страны – мир и стабильность. Для выполнения наших задач, то есть обеспечения национальной безопасности, армия должна быть оптимальной, мобильной, дисциплинированной, хорошо вооруженной и современной. Вооружившись этими понятиям, Вооруженные Силы и проведут следующий учебный год, который стартует 1 декабря.