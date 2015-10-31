Александр Лукашенко: Не хотелось бы, чтобы новая система безопасности в мире возникла в результате кровавой бойни

Начнем с главных событий недели с участием президента. Тема безопасности и способности Беларуси защитить свои границы всегда была одной из самых актуальных. Тем более важна она сегодня в свете событий, которые разворачиваются в сопредельных странах.

308-ю стрелковую дивизию сформировали еще в годы Великой Отечественной. Славные страницы истории – в музее ныне 120-й отдельной механизированной бригады. Элитного подразделения, в котором когда-то проходил службу Александр Лукашенко.

Тысяча гектаров, два военных городка, казармы, склады, полигон. На обустройство и переоснащение в этом году бригаде выделили 6 миллиардов рублей.

Дмитрий Ковальчук, руководитель занятия на учебном месте 120-й отдельной механизированной бригады:

Мы можем менять условия упражнения – усложнить или, наоборот, упростить. Можем менять погодные условия, время суток, время года.

Главное, чтобы было эффективно. Вперед идут не только разработки в области техники, но и методики обучения. Практиковаться исключительно на полигоне – прошлый век, и слишком дорого.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас не было этих тренажеров.У нас в неделю по три, по четыре раза были дневные, ночные стрельбы выходы, тактическая подготовка. Тот уровень и этот уровень? (Это позволяет повысить уровень, результаты значительно выше).

В этом году отремонтировали 3 казармы. Простые, но комфортные условия для гвардейцев.

Президент, как это часто бывает, отклонился от запланированного маршрута. Зашел в медицинскую службу. Здесь все оборудовано на уровне городской поликлиники. Есть и стационар на 30 коек. Впрочем, для того чтобы гвардеец всегда был в форме, нужен не только современный медпункт, но и здоровое питание. В этой бригаде 14 поваров каждый день кормят около тысячи военнослужащих.

Елена Труфанова, заведующий соловой 120-й отдельной механизированной бригады:

На обед солдату у нас всегда или курица жаренная – 100 граммов, или 100 граммов отварной говядины или свинины по-домашнему, или гуляш из говядины. Рыба идет в рацион каждый день.

А сухпаек ждет особая проверка: судя по всему, его протестирует сам глава государства.

Недалеко от казарм — полигон, на котором элита Вооруженных Сил Беларуси учится действовать в условиях боя. Здесь же образцы новейшей техники. Эта зенитная установка способна вести огонь по воздушным и наземным целям. Она вращается на 360 градусов.

Александр Лукашенко:

Нам такие установки нужны, вы видите, что они используются везде.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Все конфликты, которые сейчас происходит, показывают их необходимость.

Дальше – приборы, заменяющие сразу несколько разведчиков и внушительный арсенал. У бойца с гранатометом глава государства задержался.

Александр Лукашенко:

Родное. Это первое мое оружие. Я же гранатометчиком был во время срочной службы в учебке. Учебка закончилась – мне уже дали автомат тогда. Ухо правое всегда закрывал, если с правой.

В общем, белорусская армия и военпром идут в ногу со временем. Задачи по модернизации и перевооружению на этот год выполнены в полном объеме.

А о целях стратегических речь пошла уже на большом оперативном сборе, который традиционно проводится перед началом учебного года в Вооруженных Силах.

Выступая перед офицерами, президент подчеркивает: основная задача – это национальная безопасность, на которую теперь надо смотреть только через призму мировых событий.

Александр Лукашенко:

Сегодня мы наблюдаем процесс того же разбалансирования обстановки и ситуации. Исчез Советский Союз. Все на наших глазах происходило, мы это знали, мы это видим. И я помню здесь, в этом зале, буквально через год после избрания меня президентом в середине 90-х я от вашего имени заявил о том, что нам надо быть готовыми защищать свое Отечество, мы заявили о неприемлемости нарушения норм международного права и движения НАТО на Восток. Мы первыми об этом завели речь. И что мы видим спустя 20 лет? Мы видим то, что было, простите меня за нескромность, предсказано тогда, в середине 90-х. И эта система сдержек противовесов разбалансирована до предела. И очень не хотелось бы, чтобы новая система безопасности в мире возникла в результате кровавой бойни. Не хотелось бы еще и потому, что это не та будет бойня, которая была в середине прошлого века, это будет уже война с применением ядерного оружия. Нам это абсолютно не нужно, как и любому другому народу, живущему на этой планете.

Война в Сирии, украинский конфликт, обстановка в Афганистане, в Закавказье, волнения в Молдове. Горячие точки образовали пояс нестабильности. Понимать истинные причины сложившейся ситуации – вот что значит быть по-настоящему вооруженным.

Александр Лукашенко:

Фактически впервые на постсоветском пространстве существует конфликт, развитие которого, без преувеличения, напрямую влияет на безопасность Беларуси. В этих условиях для нас крайне важно сохранить выработанный на политико-дипломатическом уровне баланс отношений с Москвой и Киевом. При любом развитии ситуации мы не должны быть втянутыми в их противостояние. И я, непосредственно отвечающий за безопасность своей страны, обещаю вам, что приложу максимум усилий, чтобы сохранить эти позиции, прежде всего, исходя из наших национальных интересов. Дестабилизирующее влияние на безопасность в Европе по-прежнему оказывают неизменное стремление США и их союзников закрепить за собой ведущую роль в современном мироустройстве. Именно в этом контексте следует рассматривать прогрессирующую милитаризацию региона.

Белорусская экономика одна из самых открытых в мире, потому болезненно реагирует на потрясения по всем фронтам, в том числе информационным и финансовым.

Александр Лукашенко:

Мы находимся в непростой ситуации, поэтому подменить реальную работу в экономике на некие реформы, в том числе радикального характера, на реформы, которые абсолютно неприемлемы, вообще неприемлемы, а особенно в кризисный период, не получится. Нам надо твердо понимать: реформа сегодня в одном – надо произвести качественный товар, который мы умеем производить, и продать его за хорошие деньги.

Отпечаток накладывается и на военно-промышленный комплекс. В сложное время подход должен быть, прежде всего, хозяйским. Расходы взвешены и просчитаны.

Александр Лукашенко:

Здесь нам необходимо ориентироваться, прежде всего, на собственное производство, модернизацию и ремонт имеющихся ресурсов. Непонятно, например, почему мы закупаем те же бронежилеты в России, если научились их делать у себя. Также есть информация о планируемых поставках беспилотников и бронированных машин из Китая. Возможно, качество нашего оборонного сектора экономики еще не дотягивает до мировых брендов, но и стоимость чуть дороже зарубежной. Так надо совместными усилиями довести отечественную продукцию до нужного качества.

Роль офицерского состава сейчас как никогда значима. Условия работы созданы: соцзащита, инфраструктура, в том числе спортивная. Ей следует пользоваться не только молодому пополнению.

Александр Лукашенко:

Удивляет уровень физической подготовки молодых офицеров в возрасте 25-40 лет. «Достижения» более 50% из них оценены на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». У многих офицеров слабо развита выносливость, значительное количество имеют избыточный вес. Как это понимать? Для физической подготовки не нужны большие вложения. В каждой воинской части есть спортивные городки, полосы препятствий, тренажерные залы, беговые дорожки. Что еще надо для того, чтобы поддерживать нормальную физическую подготовку? Не мне же вам объяснять, что нет ни офицера, ни солдата без должной физической подготовки. У нас же некоторые офицеры, танкисты, командиры БМП и прочее в люк не влазят.

Самое пристальное внимание современным методам ведения боя. Такие навыки постоянно оттачиваются в рамках совместных учений Союзного государства или ОДКБ. В результате, именно белорусская армия получила статус одной из самых универсальных.

Объединит все современные вызовы и угрозы в одну концепцию новая военная доктрина Беларуси. Проект этого руководства к действию уже готов и до конца года будет рассмотрен Советом Безопасности.

А перед тем, как вновь отправиться на службу, офицерский состав преподнес главнокомандующему подарок — легендарный пистолет. И, конечно, поздравил с победой на президентских выборах.

Александр Лукашенко:

Когда меня поздравляют с победой, я спрашиваю: «С какой?» Это наша общая победа. И, знаете, эти выборы вы проводили, не я. Я же сказал, что не буду проводить выборы. Что я в эти дни пойду и скажу народу? Они, что, меня первый раз видят или это вторые выборы? Мы 20 лет вместе работаем. Поэтому я сказал: «Это выборы ваши, вы должны доказать свою состоятельность, вы, председатели райисполкомов, сельских советов и люди в погонах». И вы доказали свою состоятельность. Поэтому это ваша победа, это не моя. И вы должны понимать, что упиваться и радоваться этой победе нельзя. Мы должны обратить внимание на то, чем недоволен народ, потому что ожиданий накоплена в народе огромная масса. Да, понятно, мы, может, чуть-чуть избаловали наш народ, наш народ не прошел, слава богу, через все муки, которые прошли постсоветские республики. Вы знаете, и Россия прошла через войну, Украина сегодня единственная оставалась и мы. Мы уцелели. Вот это надо сохранить, ведь это зависит от нас.