Александр Лукашенко: Майдана в Беларуси не будет, даже предпосылок к этому нет

Новости Беларуси. Отношения с Россией, политика занятости и нашумевший декрет о социальном иждивенчестве. 9 марта Александр Лукашенко ответил на вопросы, которые больше всего волнуют общество.

На совещании у Президента обсуждали то, как дальше будет развиваться страна. Последние мировые тенденции, которые приходят на смену глобальной интеграции, демонтируют приверженность защите национальных интересов.

Беларусь должна учитывать новые условия в геополитике, в том числе, взаимодействие с нашим основным партнером – Россией. На это обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нас, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не $150, а $200. Это, знаете, сродни тому, что намек всем – в России прежде всего, и в Беларуси, – что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите, они нам делают какой-то подарок. Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией – это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений.

В основе наших отношений лежит нечто большее. И чтобы оценивать эти отношения, надо уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили, знаете за что. А если кому-то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз вместо решения вопросов нас упрекать, не получится. Но коль мы сегодня будем рассматривать вопросы урегулирования и этих отношений, нефтегазовых, как и начали называть, я просто скажу очень кратко, четко и понятно, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам не нужны низкие цены на газ. Первое. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Второе. Если мы строим наш союз – единое государство мы замахнулись построить, – то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим. Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет.

Для нашей страны по-прежнему важнейшими ценностями являются стабильность и спокойствие в обществе. Александр Лукашенко 9 марта затронул самые резонансные для белорусов темы. В том числе декрет № 3 о социальном иждивенчестве. Отменять его не будут, однако в этом году сбор вносить не придется.

Впрочем, тысячи людей уже произвели оплату – она пойдет в зачет следующего года, если человек по-прежнему не будет работать. Если же он трудоустроиться, по его требованию деньги вернут из бюджета. Президент озвучил ряд решений, касающихся этого документа.

Александр Лукашенко:

Декрет № 3 о социальном иждивенчестве – это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно – заставить работать тех, кто должен и кто может. Как можно было переложить организацию и исполнение декрета на налоговиков, которые не нашли другого выхода, как направить всем извещения о том, что они до 1 марта должны уплатить эту несчастную пошлину, внести платежи? Каждый председатель райисполкома, главы администраций в городах, районных администраций – это их прежде всего работа. А контроль – за губернаторами и мэром Минска. У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще.

К 1 апреля определить списки тех, кто должен нести эту ответственность за содержание мероприятий государства, то есть вносить эти платежи. Списки должны быть выверены. Привлечь надо всех – депутатов местных Советов, милицию, участковых, спецслужбы – всех привлечь, но составить эти списки. Они должны быть у каждого председателя гор- и райисполкома, глав администраций в областных центрах и городе Минске.

В течение 2017 года с социальных иждивенцев так называемых, по которым мы списки в первом квартале составим, не взыскивать с них этот налог. Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги. Вы меня поняли? Те, кто в списке окажется неработающих до 1 марта 2018 года, должны будут внести взнос, но им надо сказать заранее об этом, чтобы они по 10-15 рублей вносили, а не сразу 200 или 300 рублей.

Почему произошел этот всплеск? Даже не потому, что вы письма эти направили, это не главная причина. Главная причина – что люди, прочитав это письмо, увидели, что им надо за прошлый год сразу, одновременно платить 300-400 рублей. И все к этому оказались не готовы или стало жалко платить эти деньги. Это понятно. Это человеческое желание такое, человеческая реакция. Поэтому люди должны в течение года знать, что им придется платить или устроится на работу и, как всем, работать.

Все платежи, чтобы нас не упрекали, этих людей должны остаться в местных бюджетах, не в областных, а в районных. И эти деньги до копейки должны быть направлены на содержание детей. Или это детский сад, или детский дом, или кому-то помогли, купили что-то, игрушку, накормили, напоили и так далее. Исключительно на детей. И не дай бог, хоть одна копейка пойдет на другие цели – ремонт дорог, квартир и так далее.

Глава государства подверг критике то, как реализуется документ. Однако отметил, что положительные результаты уже есть. Рынок труда активизировался, безработные занялись поиском вакансий, а люди, скрывающие доходы, зарегистрировали свою деятельность и уплатили сбор.

Президент поручил предоставить вакансии всем безработным, а также обратил внимание на диалог власти с обществом, который должен быть цивилизованным.

Для этого необходимо определить места, где люди будут открыто выражать свое мнение и общаться с чиновниками, но при этом ответственность за нарушения должна быть жесткой. Повторения развития украинских событий на Майдане, подчеркнул Александр Лукашенко, в Беларуси не будет.

Александр Лукашенко:

Некоторые заявляют: я приходил на площадь и еще приду. На площадь человеку нельзя запретить ходить. Определите в городах ту площадь, на которую люди должны прийти и высказать свое мнение. Там будут начальники вертикали власти.

Вы знаете, что наши «майданутые» поехали в Киев искать там «майданутых» организаторов. Вы же понимаете, что эти люди будут пушечным мясом, массовкой. Они ведь не с политическими лозунгами туда идут. Они найдут 10-20 профессионалов, которые в Киеве открыли стрельбу. А когда прольется кровь, тогда уже беда. Поэтому работать надо на предупреждение. Я говорю это публично. И все те, которых мы выпустили из застенков за прошлые деяния, если они не поняли, их надо вернуть обратно.

Еще раз хочу повторить: мы не против шествий, демонстраций. Людям для выражения своих мнений также должно быть отведено место, как в развитых странах Запада. Пусть туда приходят и выражают свое мнение. И если они позвали туда начальника, значит, он там должен быть. И не дай бог этого начальника кто-то там оскорбит. Милиция должна отфиксировать подобное оскорбление и принять жесточайшие меры.

Мы должны научиться вести диалог с людьми, но жесточайшая ответственность за нарушения. Пресекать всякие попытки. Это не касается людей, которые хотят обратить на себя внимание и которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать этих провокаторов. И отвечать они должны по всей строгости закона. Майдана в Беларуси не будет. Перестаньте об этом думать и говорить. Даже предпосылок к этому нет.

Александр Лукашенко также напомнил об обеспечении уровня средней зарплаты по стране в 500 долларов и о необходимости поддержания строгой исполнительской дисциплины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.