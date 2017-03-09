Президент: декрет № 3 о социальном иждивенчестве – это идеологический, моральный декрет

Новости Беларуси. Для нашей страны по-прежнему важнейшими ценностями являются стабильность и спокойствие в обществе. Александр Лукашенко 9 марта затронул самые резонансные для белорусов темы. В том числе декрет № 3 о социальном иждивенчестве.

Отменять его не будут, однако в этом году сбор уплачивать не придется. Президент озвучил ряд решений, касающихся этого документа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Декрет № 3 о социальном иждивенчестве – это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно – заставить работать тех, кто должен и кто может. Как можно было переложить организацию и исполнение декрета на налоговиков, которые не нашли другого выхода, как направить всем извещения о том, что они до 1 марта должны уплатить эту несчастную пошлину, внести платежи? Каждый председатель райисполкома, главы администраций в городах, районных администраций – это их прежде всего работа. А контроль – за губернаторами и мэром Минска. У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще.

К 1 апреля определить списки тех, кто должен нести эту ответственность за содержание мероприятий государства, то есть вносить эти платежи. Списки должны быть выверены. Привлечь надо всех – депутатов местных Советов, милицию, участковых, спецслужбы – всех привлечь, но составить эти списки. Они должны быть у каждого председателя гор- и райисполкома, глав администраций в областных центрах и городе Минске.

В течение 2017 года с социальных иждивенцев так называемых, по которым мы списки в первом квартале составим, не взыскивать с них этот налог. Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги. Вы меня поняли? Те, кто в списке окажется неработающих до 1 марта 2018 года, должны будут внести взнос, но им надо сказать заранее об этом, чтобы они по 10-15 рублей вносили, а не сразу 200 или 300 рублей.

Почему произошел этот всплеск? Даже не потому, что вы письма эти направили, это не главная причина. Главная причина – что люди, прочитав это письмо, увидели, что им надо за прошлый год сразу, одновременно платить 300-400 рублей. И все к этому оказались не готовы или стало жалко платить эти деньги. Это понятно. Это человеческое желание такое, человеческая реакция. Поэтому люди должны в течение года знать, что им придется платить или устроится на работу и, как всем, работать.

Все платежи, чтобы нас не упрекали, этих людей должны остаться в местных бюджетах, не в областных, а в районных. И эти деньги до копейки должны быть направлены на содержание детей. Или это детский сад, или детский дом, или кому-то помогли, купили что-то, игрушку, накормили, напоили и так далее. Исключительно на детей. И не дай бог, хоть одна копейка пойдет на другие цели – ремонт дорог, квартир и так далее.

Глава государства подверг критике то, как реализуется документ. Однако отметил, что положительные результаты уже есть. Рынок труда активизировался, безработные занялись поиском вакансий, а люди, скрывающие доходы, зарегистрировали свою деятельность и уплатили сбор.