Поставки белорусских продуктов ограничили без согласия Путина

Новости Беларуси. Поиском виновных в ситуации с поставками белорусской продукции займутся следственные органы Беларуси и России. Такие поручения сделали президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин по итогам переговоров. 23 декабря в Москве прошло заседание Высшего евразийского экономического совета.

Беларуси удалось отстоять государственные интересы при формировании интеграционного объединения. С 1 января Евразийский экономический союз станет реальностью для пяти стран.

Уже через неделю будет дан старт, пожалуй, самому амбициозному проекту на постсоветском пространстве. В полную силу заработает Евразийский экономический союз, который начинался с трех китов — Беларуси, России и Казахстана. За последний год тройка превратилась в пятерку. Армения поставила точку во всех процедурных вопросах. И со 2 января государство — полноправный участник Союза.

Армен Хачатрян, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Республике Беларусь:

У нас политическое решение — быть вместе. Это очень и очень важно, потому что одна страна, сейчас время показывает, не может противостоять тем требованиям, вызовам времени, которые сейчас есть. Поэтому мы опять-таки вместе. Мы никогда не разлучались ни с Беларусью, ни с Россией, ни с Казахстаном, но мы нашли новую политическую форму быть вместе и развивать нашу экономику.

23 декабря в Москве глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев также подписал договор о присоединении. Государство вступит в Союз до 1 мая.

В Александровском зале кремля президенты пяти стран собрались, чтобы дошлифовать все вопросы, чтобы пятерка смогла работать на «отлично». Никто не сомневается в экономических бонусах от интеграции — все-таки общий мощный рынок! Беларусь отстаивает позицию полноформатного Таможенного союза. Не все получается гладко. Проблемы роста вслух для коллег озвучил белорусский президент. Пусть и звучало несколько жестко, но зато по делу.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Свободного движения товаров у нас в полном объеме пока как не было, так и нет. За примерами далеко ходить не надо: до сих пор российской и белорусской сторонами не обеспечено взаимное представление наиболее благоприятных национальных режимов доступа к государственным закупкам, а сделать это надо было еще с 1 января 2012 года.

Вы, журналисты, хорошо знаете, что происходило на границе России с Беларусью в августе этого года, точнее с августа этого года. Сами подробно информировали о предмете прошедших в ноябре-декабре в наших столицах многочисленных двусторонних консультаций на разных уровнях. Вот и ответьте тогда на вопрос: есть ли на сегодняшний день между нами реальная либерализация условий торговли?

Есть и вторая сторона медали в наших, я искренне уверен, временных разногласиях. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции белорусских предприятий в Российскую Федерацию. Более того, вопреки всем международным нормам, нам запретили транзит товаров с белорусской территории. Это все сделано в одностороннем порядке, без каких-либо консультаций, минуя Евразийскую экономическую комиссию и, более того, как стало известно в результате сегодняшних переговоров с Владимиром Владимировичем, и без его согласия!

Получается, что отдельные чиновники сослужили российскому президенту «медвежью услугу», напоров горячки со всякими там запретами для белорусских предприятий. За это, как стало известно по итогам общения на саммите Александра Лукашенко и Владимира Путина, придется ответить.

Александр Радьков, помощник президента Республики Беларусь:

Президент России сказал: я не совсем знаю, не через меня это шло. Поэтому пригласили и руководителя российской таможни, и Данкверта, руководителя ветеринарной службы. Они пытались оправдаться, насколько они здесь правы. Как можно оправдаться Россельхознадзору, если по каким-то нарушениям вы сразу закрываете 21 предприятие, а потом начинаете проверять. А там нормальное производство европейского уровня со всеми стандартами, с хорошей продукцией. Будут разбираться, вплоть до уголовных дел. Наш президент никогда не поступится интересами белорусского народа, именно поэтому он президент, народный президент. Ему верят, его поддерживают, понимая, что надо иметь сильную личность, которая может и страну развивать, и сумеет на самом высоком уровне отстаивать интересы каждого человека, и еще как-то основательно помочь соседям.

В самый важный первый год существования председательство в Союзе доверили Беларуси — последовательному стороннику интеграции.

Александр Лукашенко призвал журналистов не подливать масла в огонь своими материалами в поисках «раздрая» между партнерами.

Переговоры и так были сложными.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нельзя делать заявления непродуманные. Они очень негативно влияют на политику, которую мы проводим в рамках нашего Союза. Некоторые средства массовой информации заявили, что, видите ли, союзники хотят что-то в данной ситуации, приехав в Москву, отжать, отщипнуть от России! Ну, во-первых, никто сюда просто так не приехал, это было согласовано с главой государства российского, который является инициатором Таможенного союза в нынешнем его виде, мы его поддерживаем и будем поддерживать. Может быть, кто-то и хочет что-то отщипнуть от России, учитывая сложные времена, но не белорусы! Поэтому не переводите, пожалуйста, стрелки на Беларусь! Мы сюда не приехали с протянутой рукой! И если нам, нашим россиянам, братьям будет что-то нужно и мы на что-то способны, президент знает: мы всегда подставим свое плечо! Все страдали Владимир Владимирович, что Путин не будет встречаться с Лукашенко. Не страдайте: мы с Владимир Владимировичем обсудили весь комплекс проблем, связанных с белорусско-российскими отношениями! Он не такой уж и сложный. Если президенты за него берутся, он всегда решался. Мы не первый год президентами работаем. Решаются эти проблемы и сегодня. Не надо вокруг этого создавать ажиотаж.

Или типа того, как сегодня некоторые политологи и журналисты в Российской Федерации заявляют: у Лукашенко 2015 год особый. Пройдут президентские выборы, поэтому есть шанс и возможность его отстроить. Успокойтесь, господа. Лукашенко не тот человек, которого можно отстроить. Он уже президентского хлеба накушался. Даже в самой худшей ситуации я страдать не буду. Но отстраивать меня может только белорусский народ.

Небольшой Беларуси приходится упорно отстаивать свои национальные интересы в будущем Союзе. От торговых споров и конфликтных ситуация никто не застрахован, но эксперты считают, что прописав все тонкости работы в объединении, в частности судебного органа, ставить на повестку дня и решать спорные вопросы будет проще.

Николай Сергеев, политолог:

Проблемы, которые возникают, так есть общий рынок, определенная конкуренция между субъектами рынка, поэтому в Евразийском экономическом союзе будут задействованы уже юридические механизмы, которые обеспечивает, в частности, экономический суд. Эти вопросы будут решаться в судебном порядке, потому что возможны какие-то претензии.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Беларусь подтвердила свои обязательства, которые она на себя взяла. В экономическом Союзе по существу наша роль руководить на правах равноправного партнера равноправными участниками. Какие это открывает возможности для нас и наших партнеров: я полагаю, что это в определенной степени позволит инициировать рассмотрение повестки дня. Таким образом, привлекать, скажем, так, внимание к тем или иным вопросам.

Откровенный диалог в Москве позволил снять нервозность последних дней. Партнерам по интеграции приходится искать развязки в экономических вопросах. Ведь от этого будет зависеть не только уровень доверия в Евразийском союзе, но и благосостояние граждан каждого государства в нем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.