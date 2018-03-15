Александр Лукашенко: «Укрепление суверенной государственности неразрывно связано с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу»

Новости Беларуси. Беларусь 15 марта отмечает День Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои поздравления по случаю праздника соотечественникам направил Президент Александр Лукашенко. «С Основным законом, закрепившим важнейшие принципы устройства общества и государства, связана реализация таких ценностей, как законность, равенство, справедливость и народовластие. Укрепление суверенной государственности, достижение общественного согласия и социально-политической стабильности неразрывно связаны с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу и принимать наиболее важные решения», – говорится в поздравлении.

Первая в истории суверенной Беларуси Конституция была принята 24 года назад. Документ гарантирует белорусам их права на достойную жизнь, труд, образование, в ней также закреплены основные приоритеты развития страны.