Александр Лукашенко: «Укрепление суверенной государственности неразрывно связано с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу»

Новости Беларуси. Беларусь 15 марта отмечает День Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь 15 марта отмечает День Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои поздравления по случаю праздника соотечественникам направил Президент Александр Лукашенко. «С Основным законом, закрепившим важнейшие принципы устройства общества и государства, связана реализация таких ценностей, как законность, равенство, справедливость и народовластие. Укрепление суверенной государственности, достижение общественного согласия и социально-политической стабильности неразрывно связаны с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу и принимать наиболее важные решения», – говорится в поздравлении.
Первая в истории суверенной Беларуси Конституция была принята 24 года назад. Документ гарантирует белорусам их права на достойную жизнь, труд, образование, в ней также закреплены основные приоритеты развития страны.
Согласно основному закону, главной ценностью нашего государства является человек. По традиции Дню Конституции посвящается акция «Мы – граждане Беларуси». 14-летним белорусам в торжественной обстановке вручают первый главный документ – паспорт.