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  • Александр Лукашенко: «Укрепление суверенной государственности неразрывно связано с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу»

Александр Лукашенко: «Укрепление суверенной государственности неразрывно связано с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу»

15 марта 2018 06:07
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Новости Беларуси. Беларусь 15 марта отмечает День Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: «Укрепление суверенной государственности неразрывно связано с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу» -1

Свои поздравления по случаю праздника соотечественникам направил Президент Александр Лукашенко. «С Основным законом, закрепившим важнейшие принципы устройства общества и государства, связана реализация таких ценностей, как законность, равенство, справедливость и народовластие. Укрепление суверенной государственности, достижение общественного согласия и социально-политической стабильности неразрывно связаны с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу и принимать наиболее важные решения», – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко: «Укрепление суверенной государственности неразрывно связано с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу» -3

Первая в истории суверенной Беларуси Конституция была принята  24 года назад. Документ гарантирует белорусам их права на достойную жизнь, труд, образование, в ней также закреплены основные приоритеты развития страны.

Александр Лукашенко: «Укрепление суверенной государственности неразрывно связано с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу» -5

Согласно основному закону, главной ценностью нашего государства является человек. По традиции Дню Конституции  посвящается акция «Мы – граждане Беларуси». 14-летним белорусам в торжественной обстановке вручают первый главный документ – паспорт. 

Александр Лукашенко: «Укрепление суверенной государственности неразрывно связано с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу» -7

Александр Лукашенко: «Укрепление суверенной государственности неразрывно связано с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу» -9

Александр Лукашенко: «Укрепление суверенной государственности неразрывно связано с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу» -11

# Александр Лукашенко # Конституция # Фотофакт

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