Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции.
Президент Беларуси выразил уверенность, что и в дальнейшем совершенствование конституционной демократии, отвечающее современным потребностям развития Беларуси, должно строиться, в первую очередь, с учетом интересов как отдельного человека, так и общества в целом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Беларусь.
С Основным Законом, закрепившим важнейшие принципы устройства общества и государства, связана реализация таких ценностей, как законность, равенство, справедливость и народовластие.
Укрепление суверенной государственности, достижение общественного согласия и социально-политической стабильности неразрывно связаны с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу и принимать наиболее важные решения.
Уверен, что и в дальнейшем совершенствование конституционной демократии, отвечающее современным потребностям развития Республики Беларусь, должно строиться в первую очередь с учетом интересов как отдельного человека, так и общества в целом.
Искренне желаю всем согражданам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины.