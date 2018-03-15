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Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции

15 марта 2018 06:42
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Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции.

Президент Беларуси выразил уверенность, что и в дальнейшем совершенствование конституционной демократии, отвечающее современным потребностям развития Беларуси, должно строиться, в первую очередь, с учетом интересов как отдельного человека, так и общества в целом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Беларусь.
С Основным Законом, закрепившим важнейшие принципы устройства общества и государства, связана реализация таких ценностей, как законность, равенство, справедливость и народовластие.
Укрепление суверенной государственности, достижение общественного согласия и социально-политической стабильности неразрывно связаны с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу и принимать наиболее важные решения.
Уверен, что и в дальнейшем совершенствование конституционной демократии, отвечающее современным потребностям развития Республики Беларусь, должно строиться в первую очередь с учетом интересов как отдельного человека, так и общества в целом.
Искренне желаю всем согражданам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины.

# Александр Лукашенко # Праздничные даты

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