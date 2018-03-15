Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции.

Президент Беларуси выразил уверенность, что и в дальнейшем совершенствование конституционной демократии, отвечающее современным потребностям развития Беларуси, должно строиться, в первую очередь, с учетом интересов как отдельного человека, так и общества в целом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Беларусь.

С Основным Законом, закрепившим важнейшие принципы устройства общества и государства, связана реализация таких ценностей, как законность, равенство, справедливость и народовластие.

Укрепление суверенной государственности, достижение общественного согласия и социально-политической стабильности неразрывно связаны с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу и принимать наиболее важные решения.

Уверен, что и в дальнейшем совершенствование конституционной демократии, отвечающее современным потребностям развития Республики Беларусь, должно строиться в первую очередь с учетом интересов как отдельного человека, так и общества в целом.

Искренне желаю всем согражданам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины.