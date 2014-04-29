Александр Лукашенко обсудил повестку дня Высшего Евразийского экономического совета с председателем Коллегии ЕЭК

Новости Беларуси. 29 апреля в Минске состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. До начала саммита Александр Лукашенко провел ряд рабочих встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повестку дня предстоящего саммита Александр Лукашенко обсудил в разговоре с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктором Христенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хотел бы от вас как от главного действующего лица по организации этой всей работы услышать, как идет работа по этому договору. И самое главное, я еще об этом буду говорить, что нового по сравнению с тем, что существует сейчас. Допустим, существует какая-то договорно-правовая база, не какая-то, а по которой мы уже живем. Вроде бы, и отмечаем, что неплохо живем. И сегодня мы ставим вопрос, что завтра, в мае, мы заключим договор о Союзе. В этом договоре что нового, как мы продвигаемся, существенно или нет никаких подвижек. Что тут больше – политики, экономики. Хотелось бы, чтобы второе. Все-таки без политики никуда, но тем не менее это экономический союз, поэтому, если есть претензии к белорусской стороне, я хотел бы, чтобы вы действительно очень искренне, как это всегда у нас бывает, сказали. У нас есть время исправиться. Я не думаю, что мы слишком отстаем или тормозим эти процессы. В общем, весь блок этих вопросов.

Виктор Христенко, председатель Коллегии Евразийского экономической комиссии:

Работа над договором идет в сверхинтенсивном, непрерывном режиме. Задействованы сотни людей из трех Правительств, из комиссии. Надо сказать, что документ получается. Получается комплексный, как и хотели, который охватывает все вопросы деятельности Евразийского экономического союза. Именно как экономического союза, экономической интеграции. В отсутствии политических вопросов.

Значимость многих экономических вопросов настолько высока, что, в том числе и сегодня на Высшего совете, мы будем обсуждать те вопросы, которые без Президентов обсуждать просто невозможно.

Сам по себе высший государственный уровень означает не просто сложность переговорного процесса, а значимость и глубочайшую перспективу по многим вопросам. Например, по формированию общего рынка нефти, нефтепродуктов, газа. Это принципиально новые конструкты, которых не было на сегодняшний день и которые отсутствовали и существовали как изъятия, как и когда мы к этому подойдем.