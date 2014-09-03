Александр Лукашенко: К 1 января 2017 года вторая кольцевая автодорога должна быть готова

Новости Беларуси. 3 года, чтобы завершить строительство второй кольцевой. Александр Лукашенко посетил 3 сентября в Минском районе стройплощадку будущей автотрассы. Глава государства потребовал уделить максимум внимания возведению как этой автодороги, так и остальных подобных магистралей. Ведь сегодня на фоне событий в Украине роль Беларуси как транзитной страны, связывающей Запад и Восток, значительно возросла

Со скоростью 1 метр в минуту, по возможности без остановок, чтобы меньше было швов, идет укладка второй Минской кольцевой дороги. Ее длина составит 160 км. В каждом направлении будет по четыре полосы. Автотрасса «одета», если так можно выразиться, в цементобетон. Этот участок опытно-экспериментальный. Опробовали технологию, новое оборудование. Можно увидеть конечный результат. Есть даже ограждения и дорожные знаки.

Николай Матюк, генеральный директор РУП «Минскавтодор-центр»:

Было задание показать в натуре хотя бы километр данной автомобильной дороги. Мы это выполнили. Гарантийный срок эксплуатации цементно-бетонного покрытия – 25 лет. В то время, как асфальтобетонного – 5-8. В последнее время мы дали гарантийное обязательство по М4 до 10 лет. А так 8 лет асфальтобетонное. Здесь текущий ремонт реже проводится, легче в эксплуатации. И если взять 25 лет эксплуатации бетонной дороги, с асфальтобетонной сравнить, то на 42% будет дешевле «бетонка».

«Бетонка», конечно, дороже асфальта. Где-то вдвое. Однако крепче и живет дольше в несколько раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому логика цифр ясна.

Почему, например, за рубежом популярные автотрассы делают из цементобетона. Это не только надежнее, но и выгодней, если магистраль платная.

В программе строительства «бетонок» много плюсов, но президента не устраивает минус – в сроках. Слишком долго.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Развернули работы до 28-й дороги, три очереди. Здесь пока Правительство нам добро на эти работы по этим кускам не дает. Почему? Ссылки на финансирование.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Значит, давайте договоримся так: в будущем году до гродненской дороги вся дорога должна быть построена. А то, что вы мне показали тут километр дороги, показали, как это хорошо, я и так знаю, что это хорошо, я видел эти бетонные дороги. Это вы ее не хотели строить. Вам железобетонное задание: этим дорогам быть. И не так, как вы наметили, а по максимуму. И эта дорога до Гродно в будущем году должна быть построена. Поэтому вы планируйте, сколько вы в этом году положите бетона, сколько погода вам, дожди, морозы позволят. Это ваше дело. Но до Гродно дорога, 50 этих километров, в будущем году должна быть сдана в эксплуатацию. И там у вас надо начинать работы, заделы делать и так далее. И до пересечения с московской дорогой у вас останется еще год, максимум полтора. Вот вам задание. За три года это кольцо должно быть введено в строй. И никаких там 20-х, 21-х годов быть не может. Три года максимум. Один год у вас сегодня уже прошел. Еще следующий год, 2015. К январю 2017 года кольцо должно быть готово. Все. Они пусть шевелятся по деньгам, ищут деньги, где они найдут. Вы удешевляйте как положено эту дорогу, потому что проверим все, не только по итогам. Проверять надо в ходе и исправлять ошибки, а не тогда, когда мы построим и потом будем искать. Поэтому надо пройти и посчитать. Вы это умеете делать.

Значит, мы договорились: к 1 января 2017 года кольцо второе должно быть готово. Поэтому из этого все считай и планируй. Кто-то будет тормозить – немедленно докладывай. И именно такое, бетонное, кольцо.

Говоря об ответственности, подотчетности и удешевлении работ, Александр Лукашенко провел аналогию с разбирательствами в строительной сфере.

Александр Лукашенко:

153 дома. Взяли у людей деньги, пообещали им ввести дом завтра, а только фундамент сделали. И когда я начал вас в тюрьму сажать, твоих коллег, за полгода все сделали. За исключением четырех домов. Так что, надо было президенту людей сажать в тюрьму, чтобы они выполнили перед народом общение? А вот они, простые люди, заплатили денежки, сидят на квартирах, кто у тещи. Вы были в примах? У тещи жили? Вот, если бы пришлось, тогда бы знал. Разные ситуации. Вот, посмотрим. Я тебе сроки назвал. И я же не от балды называю. Я помню, как мы с тобой или с кем-то строили кольцевую дорогу вокруг Минска. Копия точно то было. Приезжаю, мне начинают вразвалочку: «это можем, это не можем». Я там проехать не мог. Там были две полосочки с обломанными обочинами. Там невозможно было ехать, там пыль стояла столбом.

Олег Пигунов, директор ГП «Белгипродор»:

А сегодня это достояние города Минска.

Александр Лукашенко:

И тогда я вам сказал: «Нет, ребята, вы будете не три года строить, не 4-5, как вы мне предлагали. Полтора-два максимум». И построили, и это спасло Минск. Мы бы задохнулись и мы бы ее не построили. Если бы мы отсрочили, денег тоже тогда было меньше, чем сейчас, мы бы ее нет построили. Так и здесь надо поступать. Вот я и поступил. 1 января 2017 года мы с тобой, ты привезешь шампанское (небедный человек), вот тут где-нибудь сядем, где мы начинали, и Новый год отметим. А не то, что Калинину надо до 2020 года или какого-то там еще. Нет у нас этого времени. Поэтому я исхожу из этого. Вот и покажешь, какие вы хорошие.

В случае с Беларусью цементобетонные дороги – это еще и возможность сэкономить на импорте нефти.

При асфальтовом – битумном – покрытии используют «черное золото», на покупку которого республике надо тратить валюту. А в данном случае достаточно отечественного сырья.

Бетон, цемент. Его-то сейчас в Беларуси после ввода новых заводов хоть отбавляй.

Александр Лукашенко:

Вы считаете, что это настояние мое о том, чтобы мы строили бетонные дороги, правильное.

Олег Пигунов:

И еще раз скажу: не надо ничего возить из-за рубежа, у нас все под ногами.

Александр Лукашенко:

Я из этого исходил. Сегодня, развив мощности цементной промышленности, мы не знаем, куда девать цемент. Так что ж мы покупаем этот асфальт вместо того, чтобы взять с завода цемент и сделать бетонные дороги?

В течение будущего года вы мне должны доложить об использовании цемента не менее 10% от этих объемов. Ты мне сейчас три пишешь что-то. 10% они должны вложить в дороги и найти на это средства. Асфальтные дороги есть, их надо поддерживать, ремонтировать. Все остальное, даже где вы асфальт шерстить начинаете, класть бетонные дороги, убирать этот асфальт, если он уже проломился, и класть бетонные эти дороги.

Еще один фактор – возможность существенно повысить привлекательность Беларуси для транзитных перевозок из Европы в Россию и в обратную сторону.

Под такие высокоскоростные и высококачественные дороги возможно даже иностранное инвестирование или кредиты под низкие проценты.

Александр Лукашенко:

Если мы предложим хорошую дорогу, у нас более-менее нормальная, в трех-четырех направлениях, отбоя не будет. И мы будем иметь хорошие деньги за транзит.

3 сентября обсуждали возможность увеличить разрешенную скорость движения по первой МКАД до 120 км/ч и чтобы такие решения принимали в первую очередь транспортные службы, а не милиция.

Запланированная скорость движения по второй кольцевой тоже 120 км в час. Интенсивность транспортного потока рассчитывается как 11-24 тысячи машин в сутки. За последние 7 лет в Беларуси введено 663 км автодорог. Треть из них – за счет отечественных и иностранных кредитов.

В ближайшее время появится как минимум 100 км новых цементобетонных трасс. Сейчас их 1234 км.

Кстати, цементобетон можно использовать и при благоустройстве населенных пунктов: двориков, улиц, проездов. Только в 2014 году планируется устроить полтора миллиона квадратных метров таких территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.