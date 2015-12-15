Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили перспективы взаимодействия в Союзном государстве, ЕАЭС и ШОС

Новости России. Александр Лукашенко с официальным визитом в Москве. 15 декабря в российской столице состоялись переговоры глав государств. Оба лидера отметили важность и своевременность этого визита, ведь разговор предстоял «обстоятельный, по всему комплексу российско-белорусских отношений». Стоить отметить, что только в расширенном формате стороны общались около четырех часов. За ходом переговоров в Москве следят корреспонденты программы Новости «24 часа» на СТВ. Так что же стало предметом серьезного разговора – в материале Ольги Коршун.

Ольга Коршун, СТВ:

Партнеры, союзники, братские государства. Беларусь и Россия близки не только географически, а встречи на высшем уровне проходят регулярно. Эксперты подсчитали, что только в этом году Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры около десятка раз. В последний раз они встречались на полях саммита СНГ И ЕАЭС, который прошел в Казахстане. Тогда лидеры двух стран подтвердили: сотрудничество должно углубляться. На этот раз площадкой для переговоров стала Москва.

Нынешний официальный визит Александра Лукашенко в Москву начинается с возложения венка на могилу неизвестного солдата у кремлевской стены. Это протокольное мероприятие всегда наполнено глубоким смыслом и символизмом. Ведь белорусы и россияне объединены трагическими событиями Великой Отечественной войны.

Встреча в Кремле начинается с переговоров в узком составе. Было видно, что политики настроены на позитивный диалог. Об этом говорили и рукопожатия немного дольше, чем того требует протокол, и общий ход беседы.

Президент Путин подчеркивает: Москва готова развивать и экономические, и политические связи с Минском. Хотя проблемы в двустороннем сотрудничестве, конечно, есть. За последние 10 месяцев наторговали всего на 23 миллиарда долларов. Раньше эта цифра была почти вдвое больше. Сегодня стороны нацелены найти новые экономические точки соприкосновения.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Я очень рад вас видеть в Москве. Уровень политических отношений, объем экономического сотрудничества, то движение, которое в значительной степени было сделано благодаря вашим усилиям, мы сделали в объединении наших возможностей при решении социальных вопросов в Беларуси и России, – все это говорит о том, что нам есть о чем поговорить. Мы часто встречаемся, тем не менее мы вас ждали с этим официальным визитом. Очень рады, что это, несмотря на всякие текущие проблемы, организовано, состоялось, что вы приехали для обстоятельного разговора по всему комплексу российско-белорусских отношений.

Встреча с глазу на глаз продолжалась несколько часов. Однозначно, поговорить есть о чем. И не только о союзных финансах, хотя экономики двух стран сильно переплетены. Беларусь – в пятерке торговых партнеров России. На повестке дня – внешняя политика, военная сфера, сотрудничество в рамках СНГ и ЕАЭС. В кулуарах эту встречу называют серьёзным разговором. Александр Лукашенко подтверждает, что разговор коснётся многих аспектов интеграции.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Действительно, как мы в Уфе в свое время договорились, на промежуточной, можно сказать, встрече, что мы до этой встречи проработаем в правительствах, на других уровнях все вопросы, которые подлежат решению, а встретимся здесь, в Кремле, с вами, и те проблемы, которые останутся для решения нами, мы обсудим их и решим. Мы прекрасно знаем, что надо России, чего хочет Россия от Беларуси. Уверен, что Россия абсолютно знает, что надо Беларуси от России. Я думаю, что решение тех проблем, которые у нас существуют, еще больше сблизят наши народы. Хотя, откровенно говоря, мереть нас с вами классическими рамками взаимоотношений с другими какими-то государствами как-то даже и неудобно, потому что у нас настолько близкие отношения, что тут не подходят эти критерии. Но, тем не менее, я благодарен вам за эту оценку. И мы готовы кратко, четко (я понимаю, в Правительстве работали над этими проблемами) сегодня обсудить и решить все вопросы, которые сегодня перед нами стоят.

Как и ожидалось, тон переговорам задала экономика. В планах расширение регионального сотрудничества и создание промышленной кооперации. Хотя этот союзный блок что называется и так укреплен: у нашей страны более 200 договоров и соглашений с регионами России, а Беларусь на первом месте по размеру российских инвестиций среди стран СНГ. Впрочем, многое будет зависеть от внешнеэкономических факторов. А вот нарастить экспортный потенциал планируют за счет бонусов создания ЕАЭС – это снятие барьеров и ограничений в торговле. Кстати, наша страна в этом году председательствовала в самом масштабном экономическом объединении на постсоветском пространстве. Сегодня на встрече подвели итогов первого года существования Союза.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Высоко оцениваем деятельность Беларуси в качестве председателя этого интеграционного объединения в текущем году. Поддерживаем принимаемые Минском шаги по укреплению договорно-правовой базы нашей организации с учетом вступления новых членов - Армении и Кыргызстана. На международной арене Россия и Беларусь проводят согласованную внешнюю политику. В этом году особое внимание уделили проведению в рамках ООН и других многосторонних организаций комплекса мероприятий, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

Еще одним примером тесной координации стало получение в июле этого года Беларусью при активном содействии России статуса наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества.

Мы отметили близость позиций наших стран по таким актуальным темам, как урегулирование украинского кризиса и борьба с международным терроризмом в Сирии.

В целях укрепления региональной стабильности и безопасности мы условились активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Отмечу и взаимный настрой и на расширение традиционно прочных гуманитарных связей.

Недавно в Санкт-Петербурге прошли Дни Минска, а в июле в Беларуси - Дни российской духовной культуры. Будем и впредь оказывать поддержку таким проектам.

Говорили и о сотрудничество в рамках СНГ. Организация нуждается в реформировании, но более детально эту тему обсудят на ближайшем заседании Высшего Госсовета Союзного государства.

Лидеры стран сверили и внешнеполитические курсы. Обсуждали ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке. Сложная обстановка и в Западной Европе, где разогрелся настоящий миграционный кризис. Как подчеркнет Александр Лукашенко, закрытых тем для обсуждения у партнеров нет, а белорусско-российской дипломатии многим стоило бы поучиться.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы удовлетворены характером и результатами взаимодействия Беларуси и России на международной арене. Сегодня мы говорили в частности и об Украине, и о ситуации на Ближнем Востоке, о других горячих точках планеты. Беларусь по-соседски заинтересована в мире на украинской земле, на Ближнем Востоке. И расхождений у нас с президентом России абсолютно нет по этим проблемам.

Мы подробно обсудили вопросы равного доступа белорусских товаров на российский рынок. И мы получили поддержку президента России в этом плане. Мы знаем о программе импортозамещения, которая реализуется в Российской Федерации. Кстати, мы уже вторую программу в Беларуси приняли по импортозамещению, накопив определенный опыт. И мы поддерживаем эту программу в Российской Федерации. Должен сказать, что вы абсолютно, с нашей точки зрения, в правильном направлении движетесь. И результат будет буквально в обозримом будущем. Но эта программа ни в коем случае не должна ухудшать возможности и условия действий наших совместных предприятий. Тем более в этой ситуации поставок белорусских товаров и услуг. Чтобы наши товары и услуги не считались иностранными, а были практически как российские. Тем более что они закреплены как двусторонними соглашениями, так и нормами ЕАЭС. Белорусские производители имеют у вас хорошую репутацию. И мы готовы всемерно содействовать в удовлетворении потребностей российского рынка по всем группам товаров, которые мы можем производить конкурентно по цене и качеству. Ряд наших ключевых экспортных позиций производится из российских комплектующих, российского сырья. То есть является реальным продуктом белорусско-российской кооперации.

Я еще раз хотел бы подчеркнуть конструктивный характер прошедших переговоров. У нас нет закрытых тем для обсуждения. Абсолютно нет. Мы абсолютно доверяем друг другу и открыто говорим, высказываем свою точку зрения на наших переговорах.

Основные итоги переговоров закреплены в совместном заявлении, которое подписали президенты Лукашенко и Путин. Кстати, один из пунктов касается белорусов, проживающих в России. Им не придётся сдавать русский язык как иностранный, чтобы подтвердить своё право на пребывание в стране. Такая позиция федерации вполне обоснована. Ведь два народа уже не одно десятилетие живут в Союзном государстве. Судя по итогам переговоров, курс на сближение продолжится.