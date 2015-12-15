Николай Снопков возглавил белорусскую делегацию в Совете глав правительств ШОС

Новости Беларуси. Беларусь впервые в качестве наблюдателя приняла участие в Совете глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества. Он собирается ежегодно. В этом году проходил под председательством премьера Госсовета Китая Ли Кэцян.

Нашу делегацию на саммите возглавил заместитель главы Администрации Президента, председатель Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству Николай Снопков. Он выразил уверенность, что принятие решений по расширению Шанхайской организации сотрудничества позитивно скажется на взаимодействии внутри блока.

Его членами сегодня являются Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Плюс 6 стран-наблюдателей. Беларусь исторически сопровождала связи между Западом и Востоком.

Главной темой нынешней встречи стали перспективы и возможности экономического сотрудничества, а также контакты в области торговли, финансов и транспортной сфере. Часть вопросов касалась инициативы экономического пояса Шелкового пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

В новом статусе у нас появилась возможность выступить и обозначить перед главами правительств приоритеты, по которым мы видим наше дальнейшее взаимодействие в Организации, инициировать новые предложения и проекты.

Представляется очень перспективным для Республики Беларусь использование потенциала нашей страны в развитии общего транспортного пространства, которое формируется в ШОС.

Беларусь крайне заинтересована в присоединении к соглашению о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, а также к процессу скоординированного развития автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры в целом. В том числе ее логистического направления. Несомненно, это существенно повысит взаимосвязанность стран Шанхайской организации сотрудничества и Европейского Союза. И, без сомнений, расширит вектор интересов нашей страны на Восточном и Западном направлении.

По итогам саммита подписано совместное коммюнике и заявление о региональном экономическом взаимодействии, в котором выразили поддержку инициативы КНР о создании экономического пояса Шелкового пути.

Статус Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества был повышен этим летом. Страна стала наблюдателем в этой международной организации. В июле белорусский лидер участвовал во встречах на высшем уровне межгосударственного объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.