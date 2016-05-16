Александр Лукашенко и Сергей Лавров обсудили белорусско-российские отношения, интеграционные вопросы и международную обстановку

Новости Беларуси. Будущее белорусско-российских отношений, интеграция в формате ЕАЭС и совместные действия во внешней политике. Сегодня в Минске состоялась встреча Президента Беларуси и министра иностранных дел России. Александр Лукашенко и Сергей Лавров, в частности, рассмотрели итоги первого года работы Евразийского экономического союза, обсудили возможность расширения сотрудничества с ЕС. Также был затронут вопрос о преобразовании СНГ в более сильную и действенную организацию. Развитие белорусско-российских контактов Сергей Лавров обсудил и со своим коллегой Владимиром Макеем. Тему продолжит корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Через пару недель президенты стран Евразийского экономического союза слетятся в Астану. На саммите подведут итоги первого года работы ЕАЭС. Беларуси выпала почетная и ответственная миссия первой принять председательство в союзе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В таком узком кругу сегодня я хотел бы, чтобы мы откровенно поговорили о будущем наших отношений, о будущем Евразийского экономического союза в связи с тем, что 31 мая будем проводить соответствующую встречу на самом высоком уровне. Хотелось бы услышать ваши оценки и по некоторым международным проблемам, особенно по Украине, Сирии. Такой полезный разговор, дружеский разговор, подчеркиваю, дружеский. У нас всегда с вами соответствующий формат отношений. Он абсолютно доверительный и дружеский. В этом формате я готов обсудить с вами любые вопросы.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

В феврале на Высшем Государственном Совете была одобрена очередная программа согласованных действий в области внешней политики на 2016-17 годы. Так что у нас, как говорится, все руки заняты тем, что выполнять надо поручения президентов. Тем более, что международная обстановка требует тесной координации и по вопросам, связанным с европейской безопасностью, и по вопросам, о которых вы упомянули: украинский кризис, сирийский кризис, в целом положение на Ближнем Востоке.

Для экономики 2015-ый был одним из самых сложных. Тем не менее, ЕАЭС за это время серьезно продвинулось. В ходе белорусского председательства приняты фундаментальные инициативы по формированию общего рынка товаров и услуг. Сделаны шаги по началу переговоров с Европейским союзом. За первый год работы ЕАЭС к таможенный тройке присоединись еще две страны – Армения и Кыргызстан. Таким образом, ЕАЭС включает уже треть всех республик бывшего СССР. Подписано соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом. Принято решение о начале переговоров с Китаем, Ираном и Израилем.

Не удалось снять все барьеры по полной отмене торговых изъятий и ограничений. Однако тема остается в повестке.

Движение к региональным связям — новый экономический тренд. Эксперты прописывают его как лекарство проседающим рынкам. А Беларусь и Россия в июне проведут очередной Форум регионов. Но вообще общая повестка актуальных тем двух стран – это десятки самых разных вопросов.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

В том, что касается внешнеполитической ориентации, у наших стран единая позиция: мы выступаем за многовекторность, мы хотим дружно и продуктивно сотрудничать со всеми странами, которые готовы это делать на основе равноправия и взаимной выгоды.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

В центре нашего внимания остается совместная работа по максимальному использованию потенциала интеграционных форматов. В рамках обсуждения строительства Евразийского экономического союза мы еще раз подтвердили, что стороны должны неукоснительно придерживаться взятых на себя обязательств. Мы выступаем за развитие контактов с третьими партнерами – с нашими внешними партнерами. Но при этом, естественно, мы должны учитывать экономические интересы всех участников ЕАЭС.

В этом году у Содружества Независимых Государств юбилей – 25 лет. А еще — перезагрузка. Осенью в Бишкеке главным итогом предстоящего юбилейного саммита должны стать подписи глав СНГ под программой повышения эффективности Содружества. Поэтому обсуждение предложений сейчас в самом разгаре. У СНГ есть неоспоримое преимущество – огромная база многосторонних соглашений, в том числе экономических, а это рынок в 280 миллионов потребителей. Еще Содружество остается основной диалоговой площадкой для взаимодействия на постсоветском пространстве.

Сегодня же Сергей Лавров встретился с белорусскими студентами и преподавателями БГУ. Говорили о непреходящих ценностях – патриотизме, победе в Великой Отечественной, а также о противодействии экстремизму.