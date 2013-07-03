Николас Мадуро, Президент Венесуэлы, встретился в Минске с Александром Лукашенко

Новости Беларуси. С официальный визитом в Беларусь прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро. Борт главы Боливарианской Республики приземлился в Национальном аэропорту вечером 2 июля.

3 июля в Минске начались переговоры президентов Николаса Мадуро и Александра Лукашенко. Стороны намерены подписать ряд договоров в сфере жилищного и промышленного строительства, а также поставок сельскохозяйственной техники.

В качестве главы государства Мадуро в Беларуси впервые — его встречали по всем канонам торжественного церемониала. С исполнением национальных гимнов стран и прохождением роты почётного караула.

Президент Беларуси пригласил нового лидера Венесуэлы посетить нашу страну с официальным визитом сразу же после победы Мадуро на выборах в апреле 2013 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венесуэльский лидер представил членов своей делегации. Сами главы государств уже знакомы. Будучи вице-президентом, Мадуро присутствовал на встречах Александра Лукашенко и Уго Чавеса. Переговоры начались с общения тет-а-тет. Александр Лукашенко сказал, что рассчитывает на продолжение белорусского-венесуэльского сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Я уже тебе сказал, что, выходя из этого дома тебе на встречу, поймал себя на мысли и по ошибке еле не назвал Уго. Но, наверное, в этом есть большой смысл. Мы надеемся и абсолютно уверены, что та политика, которую вы проводили вместе с Уго Чавесом, будет сохранена, во-первых. А во-вторых, я хочу, чтобы ты знал: не только я и руководство Беларуси, но и весь белорусский народ ассоциирует тебя с той политикой, которая сложилась при Чавесе, и мы абсолютно не видим разницы в тех подходах, которые в политике существуют сейчас и при нашем общем друге были тогда. Мне проще выстраивать отношения с нынешней Венесуэллой, поскольку мы вместе тогда - Уго, ты, Николас, и я - и в Венесуэлле, и здесь в Минске создавали фундамент этих отношений.

Николас Мадуро Морос, Президент Боливарианской Республики Венесуэла:

База, которую вы заложили с Уго Чавесом, основывалась на дружбе, и эта база очень прочна. Сейчас задача заключается в том, чтобы, используя заложенную основу, продолжить развивать достигнутые ранее с Беларусью договорённости. Мы много раз здесь были с Уго Чавесом, и всегда основными темами наших переговоров было экономическое развитие, благополучие наших народов и жилищное строительство. Отношения стран постоянно отличались искренностью и дружелюбием.

Усилия Александра Лукашенко и Уго Чавеса позволили увеличить товарооборот между странами с 6 млн долларов в 2006 году до полумиллиарда в 2012. В Венесуэле запущены совместные предприятия по производству тракторов и автомобилей, стройматериалов. Беларусь и Венесуэла сотрудничают в нефтегазовой сфере. Избранный на пост главы президента Венесуэлы в апреле Николас Мадуро нацелен на развитие контактов.

Еще при жизни Уго Чавес назвал Николаса Мадуро своим преемником, поэтому вполне очевидно, что и на отношения с Беларусью нынешний президент Венесуэлы смотрит так же, как и его уже ставший легендарным предшественник.

Сегодня переговоры в узком составе между Александром Лукашенко и Николасом Мадуро продолжались более трех часов. Почти столько же обычно занимали и встречи с Уго Чавесом. После такого продолжительного по времени общения президенты присоединились к переговорам с участием представителей делегаций двух стран. Обсудить есть что. За шесть лет товарооборот между государствами увеличился почти в сто раз. В прошлом году он превысил полмиллиарда долларов.

Александр Лукашенко:

Наши визиты в Венесуэлу и ваши в Беларусь - это не просто протокольные визиты. А это визиты, насыщенные конкретными практическими делами. Так будет и впредь. По крайней мере, мы только что об этом договорились. Мы приняли с вами основное решение о том, что нам надо усилить динамизм наших отношений. Нам надо провести ревизию всех проблем и вопросов, которые существуют и существовали прежде. И выработать в результате этой ревизии новую «дорожную карту» отношений между Беларусью и Венесуэлой. Мы также договорились с Президентом Венесуэлы, что не позже чем 4 августа в Минске соберется совместная белорусско-венесуэльская межправительственная комиссия, а 5-6 числа выработают конкретные предложения по этой «дорожной карте» и представят на рассмотрение двум президентам.

Николас Мадуро Морос:

Мы подтвердили братские отношения между Беларусью и Венесуэлой. На основе дружбы и совместной работы мы будем готовить новую «дорожную карту» сотрудничества. Отношения между странами приносят существенную пользу. Мы уже запустили в Венесуэле заводы по производству автомобилей, сельхозтехники и тракторов – и мы благодарны Беларуси за это.

Специалисты двух стран сейчас реализуют 85 совместных проектов в таких сферах, как строительство, нефтедобыча, газификация, энергетика, сельское хозяйство и промышленность. Белорусские строители в городе Маракай ввели в эксплуатацию жилой микрорайон на две с половиной тысяч квартир. В Венесуэле работает белорусский завод по производству керамических блоков, предприятия по выпуску тракторов и грузовиков. В столице Венесуэлы – городе Каракасе – открыт и торговый дом, в котором продают белорусские товары. Кроме того, сейчас в Венесуэле именно белорусские специалисты строят первый в стране агроиндустриальный городок.

Александр Лукашенко:

Президент Венесуэлы поставил перед своим народом глобальную задачу, которая заключается в диверсификации экономики Венесуэлы. Вы знаете, она во многом зависит от поступления валюты от продажи нефти. Модернизацией будет заниматься Венесуэла. Мы можем оказать существенную поддержку и принять участие в этом колоссальном историческом процессе венесуэльского руководства. Более того, мы хотим иметь в лице Венесуэлы опорную базу, с которой мы будем работать с регионами Латинской Америки и конкретными государствами. Такой замысел нами был определен еще при Чавесе. Я благодарен Президенту Венесуэлы за то, что он пообещал мне в этом плане поддержку. Мы не просто хотели бы работать с Венесуэлой, Бразилией, Эквадором, Боливией и другими государствами, но вместе с Венесуэлой экономически в торговле сотрудничать с этими крупными государствами Латинской Америки. Венесуэла всегда самоотверженно, дружески, несмотря на свои проблемы, подставляла нам в трудные времена свое плечо. Я пообещал Президенту Венесуэлы, что белорусы в долгу не останутся. Все, что мы сегодня умеем делать, и то, что интересует Венесуэлу, мы должны перенести на венесуэльскую территорию. И самое главное, научить всему этому венесуэльских специалистов. Сделать так, чтоб там умели делать все то, что умеем делать мы в Беларуси.

Николас Мадуро Морос:

Уго Чавес был генератором идей и большим сторонником укрепления отношений с Беларусью. Мы начинаем новый этап в отношениях, и мы достигнем многого. Вы можете рассчитывать на нас как на верных друзей и последователей Уго Чавеса.

Поздно вечером борт венесуэльского лидера вылетел из национального аэропорта Минск.