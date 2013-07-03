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Площадь Государственного флага открылась в Минске 2 июля. Полная видеоверсия прямой трансляции

03 июля 2013 07:24
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Новости Беларуси. Площадь Государственного флага Беларуси открылась в Минске, в церемонии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Площадь Государственного флага Республики Беларусь расположена в Минске на проспекте Победителей. Она представляет собой круг радиусом 50 м и сообщается с главным фасадом выставочного павильона НВЦ «Белэкспо» лестницей шириной 24 м. Вдоль пешеходной дорожки размещены семь гранитных стел с гербами областей и Минска. Симметрично с двух сторон от лестницы размещаются стелы с текстом Государственного гимна и географической картой Беларуси.

# Фотофакт # 3 июля 2013 в Минске и Беларуси: День Независимости

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