Подготовка к церемонии открытия Площади Государственного флага 2 июля в Минске

Новости Беларуси. Одно из главных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости, состоится 2 июля. В Минске торжественно откроется Площадь Государственного флага. Накануне вечером прошла генеральная репетиция главной праздничной церемонии.

Всего один день остается до кульминации предпраздничной программы. На одной площадке – все символы суверенной Беларуси. Открытие Площади Государственного флага – событие масштабное и действительно уникальное. Полторы тысячи участников и около шести тысяч зрителей станут свидетелями праздничной церемонии.

Первые кадры праздничной церемонии. Это лишь репетиция, но все движения участников уже отточены до мелочей. Событие-то уникальное и по-настоящему масштабное. Ведь совсем скоро территория между выставочным центром и Дворцом Независимости превратится в названый центр суверенной Беларуси.

Вячеслав Панин, главный режиссер церемонии открытия Площади Государственного флага:

Это событие (открытие площади) происходит один раз. Больше не будет открытий. 2 июля произойдет и останется в истории. Торжественный ритуал, в котором участвуют рота почетного караула, армия – все слои населения. Здесь будет 6 тысяч человек.

В центре внимания всех участников и гостей – главный символ суверенной Беларуси. Государственный флаг в руках роты почетного караула. Уже 2 июля он будет возвышаться над новой площадью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свое время о проекте площади спорили немало. Всего архитекторы предложили 26 вариантов. Думали и о мировом рекорде. В первую очередь по высоте флагштока. В итоге предпочли гармоничность. Теперь конструкция полностью отвечает масштабам города.

А вот из «личных рекордов» – самый большой в республике государственный символ. Из специальной ткани, быстросохнущей и легкой. К слову, проектировка флага много времени не заняла, вспоминают архитекторы.

Лариса Пилипенко, архитектор:

Буквально, наверное, за полгода мы все запроектировали и, можно сказать, построили.

По сценарию церемонии открытия немало сюрпризов: композиция «Наш флаг» от роты почетного караула, яркие номера модного нынче «флешмоба», красочное выступление флагоносцев и лазерное шоу. Залпы из артиллерийских орудий станут символичным завершением праздника. А вот об ответственности и трудности тренировок говорят и сами участники.

Участники тренировок:

Тренировок было очень много, очень сложные.

Это очень тяжело, потому что, когда один человек сбивается, все виноваты, все вместе же делаем. Если вдруг один человек собьется, все провалится.

Торжественное открытие Площади Государственного флага состоится уже 2 июля. Церемонию в вечернем прямом эфире покажут все национальные телеканалы страны.