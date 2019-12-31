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Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев продолжили обсуждение поставок углеводородов в Беларусь

31 декабря 2019 17:59
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 31 декабря провел телефонный разговор с главой российского правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьер-министр России передал самые теплые поздравления с наступающим Новым годом и всему белорусскому народу.

Александр Лукашенко поручил обеспечить поставку нефти из альтернативных источников

Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев продолжили обсуждение поставок углеводородов в Беларусь-1

Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев в продолжение переговоров с Владимиром Путиным обсудили рабочие вопросы в связи с тем, что контракты, регламентирующие работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключены. В итоге  договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Беларусь.

Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев продолжили обсуждение поставок углеводородов в Беларусь-4



Эти же вопросы Президент сегодня обсудил по телефону с министром энергетики России Александром Новаком. Речь шла о конкретных графиках и компаниях, которые будут поставлять нефть в Беларусь. 

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Дмитрий Медведев # Александр Новак # Фотофакт

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